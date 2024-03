Y las previsiones se acabaron cumpliendo: Carmen Borrego se ve obligada a abandonar 'Supervivientes' por recomendación médica. Un jarro de agua fría para el Clan Campos y para el propio programa, que ve como su filón de este año se evapora a las pocas semanas de comenzar el concurso y sin vuelta atrás.

Al comienzo de la gala, se anunciaba que durante la noche se daría a conocer cuál sería el futuro de la hermana de Terelu Campos tras llevar varios días aislada de sus compañeros y bajo observación para decidir si podría continuar o no con su participación en el concurso.

Jorge Javier le pedía a Carmen que aclarara de qué era la pulsera que llevaba en la muñeca y ella recordaba a su madre y lo importante que es la Semana Santa para su familia: "Mira, la pulserita que llevo en la mano derecha es de la hermandad de la Paloma de Málaga, donde están las cenizas de mi madre".

Antes de desvelar el resultado del equipo médico, ella reconocía que su deseo era permanecer en Honduras, para poder "seguir viviendo" aunque dudaba de si está preparada para ello. El presentador se disponía a leer el comunicado: "Tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa".

Carmen, con el rostro entristecido, argumentaba que "pensé que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no". Recordaba lo duro que fue el mes previo a irse a los Cayos Cochinos, replanteándose si era buena idea participar. Era entonces cuando José Carlos Bernal se dirigía a ella, quien tardaba unos segundos en darse cuenta de quién estaba al otro lado de la línea.

Su marido le trataba de tranquilizar dándole un mensaje positivo: "Estamos muy orgullosos de ti. Sabemos que tú estás muy orgullosa de todo lo que has superado. Lo has hecho bien. Aquí estamos todos bien. Sabíamos que no dependía de ti la continuación, sino de los médicos y, llegado a este punto, estamos todos esperándote con los brazos abiertos. Tenemos muchas ganas de abrazarte. Te hemos echado mucho de menos. Eres una tía fantástica y te quiero mucho, mi vida".

Carmen, quien no había evitado emocionarse al escuchar estas palabras, aprovechaba para declararle su amor y dejar constancia de lo importante que es para él: "Quiero que todo el mundo sepa que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor. A tu lado siempre seré feliz. Estoy convencida. Te amo con toda mi alma. Te lo prometo. Te amo. Te necesito y quiero estar a tu lado. Quiero estar a tu lado muy pronto. Gracias por estar siempre ahí, por apoyarme en cada decisión que tomo. Y sobre todo, tú ya sabes que hay algo que no tendré vida para agradecerte. Por eso seguiré siempre a tu lado, porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida".