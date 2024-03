Los primeros días en 'Supervivientes' están siendo bastante complicados para los concursantes. El equipo médico ha tenido que acudir ya en varias ocasiones. La primera de ellas para atender a Carmen Borrego tras sufrir un desmayó. La segunda, durante una de las pruebas de recompensa.

Este lunes 'Supervivientes: tierra de nadie' ofreció a los concursantes la posibilidad de conseguir alimento con una prueba bastante complicada que terminó con lesión. En esta ocasión fue Zayra Gutiérrez, que tras haber movido varias piezas de madera de gran peso, se quejó de ciática. De hecho, tuvo que ser sujetada por dos compañeros para poder ponerse en pie.

El programa decidió enviarla al departamento médico para una revisión, que terminó con la decisión de apartarla de la convivencia durante unos días.

"Estoy muy dolorida, ya me pasó hace tiempo. No puedo levantarme sola y me dan pinchazos bastante fuertes, y eso de que el médico me ha dado una medicación bastante fuerte. No puedo andar ni hacer nada", explicaba.

Tras las pruebas pertinentes, Carlos Sobera le comunicó la decisión que había tomado el programa. "Dado que tu estado de salud no es el idóneo y que este concurso, lógicamente, es muy, muy exigente, el cuerpo médico ha determinado que te va a mantener en tu habitación en observación para ver cómo evolucionas hasta el jueves, si en positivo o en negativo".

El presentador quiso dejar claro que su aislamiento será en las mismas condiciones que las del resto de supervivientes. "Serán exactamente iguales que la del resto de compañeros, para que no haya ningún tipo de trato de favor ni desigualdad", aseguró.