Los primeros días en 'Supervivientes' no están siendo nada fáciles para los concursantes. Ninguno de los dos grupos ha conseguido hacer fuego todavía y la escasez de comida está empezando a hacer los primeros estragos en sus estados de ánimo.

Este domingo Telecinco emitió el primer programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en el que los concursantes, ya divididos en dos grupos, se tendrían que enfrentar en una prueba con la que obtendrían algo de comida para sobrevivir en estos duros momentos.

Ambos grupos se enfrentaron en una prueba de recompensa que terminó con un amago de abandono. Zaya Gutiérrez se derrumbaba al descubrir el resultado de la prueba y estallaba en lágrimas. "Que no... Estamos dos días sin fuego y sin nada, no es solo un juego para mí. Estoy harta, no quiero hablar", decía visiblemente abatida.

"Zayra me está diciendo que se quiere ir a su casa, pero vas a aguantar como una auténtica superviviente", explicaba Laura Madrueño. "No es una opción. Mírame, no es una opción cariño. No hagas eso", trataba de consolarla Carmen Borrego.

"Qué me da igual la puta comida, no lo entendéis. Dejadme sola", decía Zayra a sus compañeros de Playa Olimpo. "Sabes que los primeros días son muy complicados, no dejes que la mente te pueda. Recuerda todo aquello que te han dicho las personas te quieren. Y sobre todo, ¿por qué estás en 'Supervivientes'?", la animaba Sandra Barneda.

Las palabras de todos caían en saco roto y la concursante se quedaba desconsolada en la arena al descubrir que no habían conseguido ganar la prueba de recompensa. Pero a pesar del mal trago, recapacitó y decidió, al menos de momento, regresar con sus compañeros.