'Supervivientes: Tierra de nadie' arrancó este lunes con una gala de lo más movidita. A varias bajas de salud, el programa sumó un fuerte momento de tensión protagonizado por Ángel Cristo a raíz de un regalo que el concurso trató de hacerle con motivo de su cumpleaños.

"Tengo un regalo para ti, un regalazo. Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre Bárbara Rey te ha hecho llegar y tú has leído en privado", le anunció el presentador. "Perdón, perdón. A mí no me ha hecho llegar nadie esta carta", respondió visiblemente tenso Ángel Cristo. "Tú tienes conocimiento de una carta que te ha escrito tu madre", trató de calmarle el presentador. "¿Qué carta? ¿Un burofax para que yo no hable?"

"No voy a participar en esto. Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre y además que no me ha llegado en privado nunca. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero no tengo nada que escuchar de mi madre", reaccionó muy enfadado. "Eso no puede ser un regalo y no sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo"

SIGO EN SHOCK TODAVÍA CON ESTO



ÁNGEL CRISTO DESTROZANDO A LA ORGANIZACIÓN DE ‘SUPERVIVIENTES’ Y A SU MADRE. #TierradeNadie #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/IC682TrhiY — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) 12 de marzo de 2024

Las duras palabras de Ángel Cristo contra su madre dejaron en shock a Carlos Sobera que trató de calmarle. "Te hablo desde mi más sincera honestidad. Es una acusación muy seria, muy grave, en la que yo ni entro ni salgo. Ya hay quien tiene capacidad de entrar y salir y no es este precisamente el foro donde tratar esa cuestión ni tampoco es el tema de Supervivientes", le dijo.

"No me ha gustado que me pongáis una carta de mi madre y os lo quiero hacer saber. Espero que sea la última vez, por favor. ¡Que sea la última vez!", insistió, muy nervioso.

Tras ese momento y después de que Ángel escuchará un mensaje de apoyo de su pareja, que se encontraba en plató, Carlos Sobera cortó abruptamente la conexión. "Un segundito por favor, necesito recuperarme… porque se me ha puesto muy mala leche", dijo.

El contenido de la carta

Ángel Cristo no quiso leer la carta que su madre le hizo llegar, pero Carlos Sobera compartió un trozo de la misma con los espectadores. En el escrito la vedette muestra su "disgusto por la situación" que le ha causado a su entorno.

❌ Ángel Cristo decide no leer la carta que su madre le ha hecho llegar ❌



📨 @carlos_sobera desvela el contenido de la misma, a la audiencia



🏝️ #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Jwqm72hYmL — Supervivientes (@Supervivientes) 12 de marzo de 2024

"Todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego unido a una época muy difícil por la que os hice pasar", reconocía públicamente pidiendo perdón por lo sucedido.