Telecinco celebró finalmente este domingo la final de 'GH DÚO'. Tras los problemas técnicos que impidieron conocer al ganador el pasado jueves, el programa tuvo que repetir la final para descubrir si finalemente sería Lucía o Asraf el que se llevara el maletín.

La expectación era máxima, sobre todo después de que Marta Flich anunciara que se habían registrado más de 3 millones de votos. Ambos tenían mucho apoyo por parte de los espectadores, pero también de sus compañeros con los que compartieron casa durante estos meses.

Manuel, el tercer finalista, llevaba varios días apoyando a su ex Lucía, pero en la noche de ayer todo dio un vuelco que estuve a punto de volver a cargarse la final. Todo porque no pudo disimular su malestar y su decepción con su compañera al ver las duras críticas que le había dirigido durante su estancia en la casa. "No es el momento, pero no voy a entrar más en esta mierda", trató de frenar ella.

"De mi padre no sabía tampoco que habías hablado", reprochó él visiblemente dolido. "Mi familia también está muy dolida contigo… pero es que quiero cerrar el tema ya porque no quiero esto en una final que debería ser bonita. Se me han quitado las ganas de todo. No quiero hablar más de esto", insistió ella. "Esto no quiero que se convierta en un debate porque es que me levanto y me voy y me da igual. Es que paso de esta mierda."

"Estaba súper feliz por el apoyo y por todo lo que he vivido en esa casa y es que no lo voy a manchar por quedarme aquí a ver si tengo el premio o no. Es que, si me siento mal, me largo y punto", amagó la concursantes. "Son temas complicados que no se deben hablar en una final", la quiso apoyar su compañera Mayka Rivero.

¡Y la ganadora de 'GH Dúo' es... Lucía! 🙌

La niña se lleva el maletín a Puerto Real #GHDúoMegaFinal pic.twitter.com/G05ItnEnUp — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de marzo de 2024

Después del mal trago la noche terminó por todo lo alto para Lucía. La audiencia finalmente decidió que fuera ella la ganadora de 'GH DÚO' tras un reñido enfrentamiento contra Asraf Beno.