El cruce de acusaciones entre Ana Obregón y Alessandro Lequio parece no tener fin. Desde que la actriz se situó en el punto de mirar por sus polémicas donaciones en la Fundación Aless Lequio, los reproches entre ellos no han dejado de sucederse.

El colaborador la acusó de no ser clara con sus declaraciones mientras la actriz le echaba en cara el haber sido ella sola la que mantuvo a su hijo hasta su fallecimiento. Pero parece que Alessandro Lequio se ha hartado de este tira y afloja y ha querido zanjar de una vez por todas esta cuestión.

"El tema es agotador porque no hay nada, la fundación no tiene ningún problema; yo no tengo ningún problema; Ana no tiene ningún problema", ha replicado Alessandro Lequio visiblemente tenso en 'Vamos a ver'.

"Ana Obregón y yo hemos tenido una relación extraordinaria articulada alrededor de nuestro hijo, siempre nos hemos llevado de maravilla, nunca hemos tenido ningún problema. Cada uno tenemos nuestra vida y nuestras circunstancias. Yo llevo 25 años con otra persona, estamos casados, tenemos una hija", ha explicado.

"Es agotador que algunos intentéis meternos en un follón en el que nunca hemos estado y en el que nunca estaremos. Máximo respeto por ella, es la madre de mi hijo, le tengo cariño y aprecio", ha concluido antes de dirigirse a la dirección de 'Vamos a ver' con un contundente mensaje. "Finito, se acabó, no voy a hablar más de este tema. Lo digo de verdad eh. A partir de hoy se acabó", le has transmitido.

El comunicado de Ana Obregón

Visto el revuelo que se ha generado con respecto al tema, la presentadora ha empleado sus redes sociales para compartir un tajante comunicado con el que ha querido aclarar lo ocurrido con el dinero.

"Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás, todos los que escupen culebras por su boca, totalmente desinformados. Yo os recomiendo que compréis el libro 'El chico de las Musarañas', haced algo bueno y dejad de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras...", asegura.

Dicho esto agradeceros a todos los que habéis comprado el libro y desearos felices Reyes. ¡Mis primeros Reyes con Anita!", termina diciendo.

Al parecer, Ana Obregón no habría donado aún ninguna cantidad de dinero porque los derechos de autor no se computan hasta pasado un año de la publicación. Algo que la editorial del libro ha confirmado: "En marzo de 2024 lo que se saque con el libro va directo a la fundación, ni siquiera pasa por Ana Obregón"

"He donado algunas exclusivas. No todas porque ahora tengo una boca que alimentar", explicó la presentadora sobre el dinero que recibió por las diferentes entrevistas que ha vendido a lo largo del año.