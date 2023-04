'El Hormiguero' ha arrancado la semana con la visita de uno de los actores del momento. Gracias al éxito de la serie 'Café con aroma de mujer', William Levy se ha convertido en un ídolo de masas. Todas las generaciones se han enamorado del actor cubano que desde hace unos meses se trasladó a nuestro país por el rodaje de la serie 'Montecristo', que se estrenará el 21 de abril en Movistar+.

Esta era la segunda vez que el actor cubano visitaba el plató de 'El Hormiguero'. Ya conocía la dinámica del programa y de hecho durante algunos momentos de la entrevista recordaron su charla anterior. Lo que no se esperaba Levy fue la pregunta que tenso su encuentro con Pablo Motos.

Pablo Motos quiso tocar un tema más delicado, que pilló por sorpresa al invitado. "Porque cuando en España se habla del comunismo, a lo mejor, tú sientes una cosa diferente, tú que lo conoces, ¿no?", le decía el presentador.

"Pues no sé, no sé...Yo, obviamente lo conozco. No sé lo que otras personas sentirían a la hora de esto, pero, bueno, uno que lo conoce, lo vive cuando uno habla de esto", decía con muchas dudas. Pablo Motos al notar el tenso momento que había generado en su invitado decidió continuar la entrevista cambiando de tema.

También hubo tiempo para recordar el incidente que vivió después de su primera visita a 'El Hormiguero'. A la salida del plató los fans decidieron perseguirle en varios coches por las calles de Madrid, por lo que decidió pararse a mitad de camino para atenderles: "Lo hice por nuestra seguridad y por la de ellos también".