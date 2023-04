David Bustamante ha estado en 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos sobre su actual faceta profesional como actor y cantante en el musical 'Ghost'. También aprovechó la visita para confirmarle a Pablo Motos que sus perfumes están de vuelta. Desde hace años el artista triunfa con su línea de colonias que se encuentran entre las más vendidas del mercado.

Tras la charla con Bustamente, Pablo Motos tomó la palabra para retomar su sección 'Me voy a pasar de la raya' para hablar de la teoría y la práctica. "Voy a hablar de la diferencia que existe entre hablar de algo desde dentro o desde fuera. Desde la teoría o desde la práctica. Yo no me creo a los teóricos", comenzó diciendo.

"No bajan a la arena y no asumen las consecuencias de sus errores cuando los comenten. Pero si alguien ha vivido algo es sus propias carnes y me lo cuenta, eso me lo tatúo en el corazón para que no se me olvide", señaló.

"Hay cosas en la vida que solamente se pueden aprender en una situación real. En la realidad está el problema", reflexionó. "A la gente no le gusta hablar de ella porque es cruda, salvaje, poco neutral e injusta. A la realidad no le interesa tu opinión, no le parece ni bien ni mal, le es indiferente." "La realidad es cruel y políticamente incorrecta. Por eso nos la suavizan y nos engañan, por lo que cuando te tienes que enfrentar a una situación real, te llevas una sorpresa".

"Es que lo políticamente correcto es algo que nos hemos inventado, pero que casi nunca existe en la realidad. Hay demasiada distancia entre la teoría y la práctica, lo que debe ser y lo que es", aseguró. "Por eso desconfío cada vez más de los teóricos. Conviene saber si el que habla lo hace desde la teoría o desde la práctica. Si lo que dice es una opinión o si lo sabe", sentenció.