'Espejo público' destapaba, hace unos días, el momento por el que estaba pasando Orestes Barbero tras perder el bote de 'Pasapalabra'. Para ello contaba con la presencia de Luis de Lama, exconcursante y amigo personal del joven, que aseguraba que el concursante "está muy desanimado". "Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho… Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos", declaraba al programa de Susanna Griso.

Esas palabras despertaron una gran preocupación entre sus seguidores y, a raíz de los múltiples mensajes que el burgalés empezó a recibir, compartió un comunicado en el que explicaba, bastante enfadado, cómo se encuentra. "Estoy perfectamente. Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama, colándolas como información de primera mano", escribía en su cuenta de Twitter.

Unas declaraciones que no gustaron nada en 'Espejo Público' y que despertaron el enfado de Susanna Griso, que quiso responderle. "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo", comenzaba diciendo la presentadora.

"Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices 'me alegro por ti, enhorabuena Rafa', quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!", sentenciaba.

"A veces se gana y a veces se pierde y lo suyo es encajarlo con normalidad y cuanto más lo verbalices mejor porque luego sino das pie a especulaciones que no te gustan. No puedes pretender que de un día para otro no se hable nada y que la gente no especule. Optas por el silencio y no solo eso, evitas una entrevista que has dado a un medio local". "Se lo digo porque es un consejo desde el cariño, de los que llevamos un poquito más en televisión y sabemos que estas cosas funcionan así", terminaba diciendo.