Nada se ha sabido de Orestes tras el triunfo de Rafa Castaño en 'Pasapalabra'. Mientras que del ganador del bote millonario, Rafa Castaño, se ha sabido que mantiene una relación con Beatriz Solano, una periodista de 'Antena 3 Noticias', el burgalés se encuentra en paradero desconocido.

Esta semana un amigo suyo entraba en 'Espejo Público' para confesar que el concursante no está pasando por un buen momento tras su derrota en el concurso. "Está muy desanimado", confesaba Luis de Lama. "Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho… Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos". Orestes está tratando de desconectar y dejar pasar ese mal trago y quizá el estreno del nuevo proyecto en el que ha estado inmerso en los últimos meses puede ayudarle un poco.

Con la "E":

Película que se estrena en cines el 24 de marzo y en la que nuestro querido Orestes Barbero tiene una aparición estelar... ⏱🔠



¡Efectivamente, #ElHotelDeLosLíos! 😬 pic.twitter.com/pfSMSxyBjj — El Hotel de los Líos (@hoteldeloslios) 14 de marzo de 2023

Tras su éxito en la pequeña pantalla, Orestes da el salto a los cines en este nuevo trabajo. El concursante es uno de los fichajes de 'El hotel de los líos', la nueva película de Pepe Viyuela y José Mota, donde además aparecen también destacados actores de nuestro país como Paz Padilla y Antonio Resines.

La película, que se ha estrenado este viernes 24 de marzo, nos deja ver a Orestes interpretando al joven hijo de la cartera del pueblo.

Este pequeño cameo da muestras de que Orestes es uno de los concursantes más queridos de 'Pasapalabra' al que también ha querido homenajear con esta pequeña interpretación.