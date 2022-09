Los directos de 'Sálvame' ya están rozando el surrealismo. El programa se ha convertido en una especie de espacio de 'andar por casa' en el que cada día sorprende a los espectadores con una ocurrencia completamente inesperada.

La última invención del espacio de Telecinco ha sido colarse, sin previo aviso, en la casa de Conchi Ortega Cano. Jorge Javier se desplazó hasta el domicilio de la hermana del torero para hablar sobre todas las polémicas que envuelven a la familia.

El presentador se presentó en la puerta con las cámaras del programa y pidió a Conchi pasar a tomarse un café con ella. La mujer les dejó acceder al interior sin ningún problema. Una decisión que no gustó nada al resto de la familia y que provocó que la conexión en directo estuviera cargada de llamadas que trataban de boicotear la intromisión de 'Sálvame'.

Mari Carmen, la otra hermana del torero, fue una de las que llamó para impedir que hablara con el catalán y dejara entrar a todo el programa a su casa pero su intervención no tuvo demasiado éxito.

"Por favor quitar eso", les pedía Conchi al ser consciente de que estaba saliendo por televisión. "Madre mía, pero ¿por qué habéis venido aquí? ¿No ibais a ir a ver a mi hermano?" le preguntaba Conchi visiblemente soprendida.

Jorge Javier le prometía que la iba a cuidar y que no iban a hablar de ningún conflicto pero no dudaba en preguntarle por Ana María Aldón y por su hermano José Ortega Cano pero, como era de esperar, esto no sucedió.

"Quiero a mi hermano muchísimo, ¿qué le voy a reñir?", respondía ella, negándose a opinar de cualquier cosa. "Rocío Carrasco no ha hecho nada malo a nadie, no tengo relación mala con nadie, me llevo bien con todo el mundo", aclaraba ella, mientras el teléfono no dejaba de sonar.

Jorge Javier se siente como en casa. Es el mejor 😂 #yoveosalvame pic.twitter.com/SklqE8Qn2m — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 21 de septiembre de 2022

"Esto va a acabar conmigo y con mi hermano", apuntaba Conchi sobrepasada por la presión. Finalmente, el presentador le preguntaba si quería que se fueran de su casa. "Antes de irnos, ¿me dejas ver tu nevera?", preguntaba el de Badalona. Un momento de lo más disparatado que cautivó a los espectadores del programa.