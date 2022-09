'Sálvame' estrena temporada. El programa de Telecinco ha dado la bienvenida a Jorge Javier Vázquez, que tras mes y medio de vacaciones, regresaba para conducir el magacín. Pero la incorporación del presentador no ha sido la única novedad. El grupo de colaboradores sigue creciendo.

Desde este lunes, el plató de 'Sálvame' contará con la presencia de 'La Prohibida'. La actriz, cantante, presentadora y activista por los derechos LGTBI es uno de los nuevos rostros del magacín. Y su estreno ya ha dado muestras del juego que va a dar.

La nueva colaboradora llegó cargando contra dos de los pesos pesados del equipo antes incluso de entrar en plató. Kiko Matamoros y Belén Esteban se convirtieron en el blanco de sus criticas. Disparó contra ellos sin miramientos.

"Es un poco elitista culturalmente hablando y desprecia a los que no están a su nivel cultural" sentenció refiriéndose a Kiko Matamoros. Pero el colaborador no fue el único que recibió. También tuvo palabras para Belén Esteban. "Para mí, no es la princesa del pueblo, es la croqueta del pueblo". Unos comentarios que nos pueden hacer imaginar lo que se vendrá en sus próxima intervenciones. Lo que está claro es que dará mucho juego en esta nueva temporada.