Este lunes 19 de septiembre se ha celebrado el funeral de Estado de la reina Isabel II en la Abadía de Westminster. Al histórico evento han acudido hasta 500 jefes de estado de todo el mundo y todos los programas de televisión españoles han estado pendientes a cada minuto.

Todos los programas se han encargado de cubrir el que ha sido uno de los funerales más multitudinarios de los últimos años. Por supuesto 'Sálvame' no podía quedarse atrás y también ha querido estar allí de una forma un tanto particular. El programa de Telecinco decidió enviar a José Antonio Avilés a Londres para cubrir el evento.

Una decisión que ha generado todo tipo de reacciones. Nada más conectar con él, José Antonio Avilés ya empezaba a liarla a hablar en inglés. "Buenas tardes a todos, how are you", saludaba a la presentadora y a todos sus compañeros.

"Esta es una crónica que no vais a poder verla en otro programa de televisión, es la crónica de José Antonio Avilés en ‘Sálvame'", decía con sorna Adela González al ser consciente de que no iba a ser un corresponsal al uso. Y es que sin duda el hecho de que hayan llevado a José Antonio Avilés a Londres ha dado mucho que hablar en redes sociales.

Categoría y Decandencia.

A3 ha enviado a todos los Presentadores,Periodistas a cubrir el funeral de La Reina,Grandes Periodistas.

T5 manda a un tal Avilés a hacer el payaso, sin información,chabacanos.#yoveosalvame — Lou (@lou_madsd) 19 de septiembre de 2022

#Yoveosalvame AVILES EN WINDSOR… TODO MUY PROFESIONAL POR PARTE DE TELE CIRCO. NO ESPERABA MENOS DE ESTA TELE BASURA 💩💩💩💩💩💩 — HOMBRES-DE-HONOR (@G_abrieLS) 19 de septiembre de 2022

Mientras salga en televisión el impresentable de José Antonio Avilés cambio de canal de TV,no merece ni un minuto de mi tiempo #yoveosalvame — J.A.S.R (@JASR47646976) 19 de septiembre de 2022

Mandar a Avilés a Londres para cubrir lo de la reina Isabel II es asegurarse el ridículo #yoveosalvame — Diana (@Dianadespierta) 19 de septiembre de 2022

Pensaba ver hoy vuestra mierda de programa pero después de anunciar que tenéis en Londres al analfabeto de Aviles. Mejor me voy a @rtve #yoveosalvame — Lolamento💜 (@poderdelatinta) 19 de septiembre de 2022

Los espectadores han mostrado su descontento ante la decisión. Muchos incluso aseguraban que cambiarían de canal. "Categoría y decadencia. Antena 3 ha enviado a todos los presentadores, periodistas a cubrir el funeral de la Reina. Telecinco manda a un tal Avilés a hacer el payaso, sin información, chabacanos...", o "¿Llevar al estafador Avilés a Londres como reportero cuando no es periodista? Madre mía", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Pero como siempre ocurre, hay opiniones para todos los gustes y también hay quien celebró la decisión de 'Sálvame' alegando que el colaborador iba a regalar grandes momentos.