Jorge Javier Vázquez regresó este lunes a 'Sálvame' tras varios meses de vacaciones. Y lo hizo a lo grande, llegando en avioneta y anunciando la publicación de su tercer libro, que llevará por título 'Antes del olvido'. Un proyecto en el que empezó a trabajar el día que murió Mila Ximénez y que le ha servido "para poner el corazón encima de la mesa".

El presentador reveló el pasado viernes que ha pasado uno de los años más complicados de su vida por la pérdida de su amiga: "No sabía que se podía vivir con tanto dolor, que se podía vivir con tan pocas ganas". En esa misma línea se expresó, compartiendo lo que significaba Mila para él: "Era mi punto de locura, esa mujer en la que me refugiaba. Me daba fuerza para salir adelante".

"A los 52 años me sentía viejo, de pensar que esto se había acabado y que no tenía ningún sentido", confesó el de Telecinco antes de hacer su gran anuncio: "La única manera que he tenido para salir de este pozo en el que estaba metido ha sido escribir un libro".

Belén Esteban recibe a Jorge Javier Vázquez, que vuelve a 'Sálvame' montado en avioneta

"He pensado que, si lo escribía, tenía que hacerlo con todas las consecuencias. Cuento cosas de mi vida que antes no me hubiera atrevido jamás a contar por respeto a mi familia, por miedo y por la repercusión mediática que sé que va a tener. Pero me siento preparado para todo", aseguró visiblemente emocionado: "Mentalmente empecé a escribirlo el día que falleció Mila. Necesitaba escribir, y durante varios meses me he estado levantando a las seis de la mañana. He vuelto a llorar, que es algo de lo que me había olvidado".

Sinopsis del libro 'Antes del olvido', Jorge Javier: "He estado un año muerto emocionalmente y para salir del pozo he escrito esta historia"

Con la voz quebrada y al borde del llanto, Jorge Javier quiso compartir un adelanto del libro leyendo su primera página: "Hay en este libro dolor, rabia, impotencia, pero también humor y risas...Mi familia no tiene que preocuparse demasiado porque el libro acaba bien. Sigo vivo, aunque podría no haberlo estado. Vivo y con ganas de seguir viviendo que no siempre han estado ahí".

"La presencia de Mila sobrevuela todo el libro, es más, creo que el libro es sobre todo una carta de amor a Mila y nuestra especial manera de entender la vida. Mi particular homenaje a mi compañera del alma con la que sigo relacionándome de la misma manera que si no se hubiera ido aquel 23 de junio", leyó el presentador.