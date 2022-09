'En el nombre de Rocío' está levantando muchas ampollas en la familia de Rocío Carrasco. La familia más mediática de la hija de la artista está de lo más revuelta ante las confesiones que se están desvelando en la segunda parte del documental. Amador Mohedano y José Ortega Cano han sido lo más afectados y sus reacciones no se han hecho esperar.

En los últimos días el torero ha afirmado que demandará a la hija de la que fue su mujer y Rocío Carrasco le ha querido hacer llegar un mensaje claro y contundente. "Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema. Pero yo me esperaría porque no está todo contado".

Además de amenazas de demanda, Ortega Cano ha animado a Rocío a tener un enfrentamiento. "Me gustaría tener un cara a cara con ella, a ver si es capaz de decir delante de mí todo lo que ha dicho", le aseguró a Kiko Matamoros. Unas palabras que no cayeron en saco roto y que fueron recogidas por 'Sálvame'.

Jorge Javier lo tiene claro y cree que Rocío Carrasco estaría más que dispuesta a este encuentro. "Uno cuando lanza órdagos, tiene que ser consciente de lo que hace, porque yo estoy convencido de que Rocío Carrasco estaría encantada de presentarse aquí el lunes y sentarse frente a Ortega Cano. A ver si él tiene el valor de sentarse frente a ella" aseguró el presentador.

Rocío Carrasco está dispuesta a sentarse cara a cara con Ortega Cano en el 'Deluxe', pero ¿el torero aceptará la propuesta?. El programa ha tratado de ponerse en contacto con él para concertar una entrevista en el 'Deluxe'. El torero no ha respondido a la llamada pero Kiko Matamoros ha sido el encargado de trasladarle el mensaje que, de momento, no ha tenido respuesta.