La mala racha continúa para los colaboradores de 'Sálvame'. La cadena de desgracias parece no haber terminado. Belén Esteban todavía sigue convaleciente y Chelo García Cortés aún no ha regresado al programa. Y ahora llega una nueva baja.

Lydia Lozano es la última víctima de la "maldición" que parece asolar a los miembros del programa. Desde hace unos días la periodista no ha hecho acto de presencia en el plató y el motivo sería un importante problema de salud.

El reportero Omar Suárez ha sido el encargado de anunciar la noticia. "Hoy me la he encontrado en el hospital porque venía a hacerse pruebas preoperatorias. A nuestra compañera la tienen que volver a operar, digo volver porque está pasando una muy mala racha, con el cuello, la mano y ahora, la espalda".

"Se le ha roto la octava vértebra. Como además ella tiene osteoporosis, se le ha pegado a la séptima vértebra, por lo que va a ser una operación complicada que va a tener una recuperación muy lenta" comentaba el reportero. "La recuperación será lenta, va a tener que llevar un chaleco y va a tener que caminar mucho. Ni ha preguntado cuánto tiempo tiene que estar de baja porque quiere recuperarse lo antes posible".

Lydia Lozano se derrumbó en directo. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/gNrQkJpJTz — Espectáculos España (@EsEspectaculos) 20 de septiembre de 2022

Después de esta intervención en directo era la propia Lozano la que explicaba lo que le ocurría, rompiéndose por este nuevo varapalo: "Solo sé que tengo que estar dos días hospitalizada. Me ingresan el jueves, y ya sabéis que me dan mucho miedo las operaciones. Lo siento, pero me tengo que ir", sentenciaba visiblemente afectada.

A lo largo de este año han sido varios los colaboradores del programa los que han tenido que pasar por quirófano: primero fue Belén Esteban, tras destrozaba la pierna en directo. Después Lydia Lozano al caerse y romperse un brazo. Unos meses después Chelo, quien tropezaba durante la 'Sálvame fashion week', una caída en la que se rompía también el brazo.

A esta cadena de desgracias se sumaba también el percance vivido por Jorge Javier en su viaje a Perú, donde fue hospitalizado dos días por el "mal de altura" y un edema pulmonar.