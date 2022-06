La última gala de 'Supervivientes' ha vuelto a decepcionar a los espectadores por la resolución de las nominaciones. Marta Peñate, Kiko Matamoros y Nacho Palau se medían ante los espectadores para permanecer en el concurso y la sorpresa fue mayúscula cuando Jorge Javier comunicó la decisión final.

Marta Peñate se convirtió en la nueva expulsada. Una decisión que los espectadores no se esperaban en absoluto pero que ella se tomó con mucha deportividad. "Me caéis muy bien. Creo que es la primera vez que el 80% de un grupo en un reality me cae bien. No me voy descontenta. Si me voy con mi novio yo estaré súper alegre y si me voy a otro lado, volveré", aseguraba tras conocer la noticia.

La superviviente se convierte así en la nueva parásito de Playa Paraíso. Allí se ha reencontrado con Desy Rodríguez, una de sus mejores amigas en el reality pero en ese lugar solo hay sitio para una. Ambas se volverán a someter al televoto para que los espectadores decidan cual de las dos se queda en el concurso. Una resolución que se conocerá el próximo domingo.

La expulsión de Marta ha enfadado y mucho a las redes sociales que han echado humo y una vez más, las acusaciones de "tongo" se han repetido contra el programa.

Apagón . Es que solo entienden esa palabra en Telecinco #SVGala7 — Alberto (Berto) (@Beto_luque1968) 2 de junio de 2022

Sin Marta?? Se acaban de cargar el programa #SVGala7 — Lau (@lauapricot) 2 de junio de 2022

A tomar por culo. No pierdo un segundo más de mi vida en ver esta basura de programa!!! Que asco!!! vergonzoso!!! #SVGala7 — Puticornio💖 (@Arcoiris8_2) 2 de junio de 2022

EN VEZ DE SUPERVIVIENTES ESTO ES SUPERTONGO. Dadle el maletín a la momia, señores de Bulldog #SVGala7 — 🔥El Padre Impío🔥 #Carrasquista #AntiTrinkers (@elpadreimpio) 2 de junio de 2022

Desi y Marta expulsadas a estas alturas del concurso



Real que ahora el programa se vaya preparando las bajadas de audiencias



#SVGala7 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) 2 de junio de 2022

Los espectadores han hablado de "apagón" al programa acusándole de no tener en cuenta las votaciones del público y querer favorecer a Kiko Matamoros.