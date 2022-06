El pasado domingo la audiencia de 'Supervivientes' decidió que Desiré Rodríguez se convirtiera en la última expulsada del concurso. Una decisión que provocó un auténtico revuelo cuando Juan Muñoz, el otro supervivientes nominado, anunció que abandonaba voluntariamente.

En ese momento el concurso perdía a dos supervivientes lo que les llevó a abrir una votación para que los espectadores decidieran de nuevo si querían que Desi continuara en el concurso. En la noche de ayer Carlos Sobera le comunicaba la decisión.

"Estoy pensando en la noche que me espera si me quedo aquí y no me voy. Si me voy, voy a comer por fin, me voy a poder duchar... y si a lo mejor, porque este programa sorprende, puedo volver con mis compañeros, sería la persona más feliz del mundo", declaró la concursante, aunque también confesó que no le hacía mucha gracia "quedarme sola aquí tres o cuatro días. Terminaría loca".

Finalmente el presentador le comunicó a la sevillana que había sido repescada. "Mira que me lo esperaba, nada más que para verme aquí sola", soltó la todavía concursante, con humor.

"Voy a llegar a la final", aseguraba la supervivientes en la despedida con su marido. "Te quiero fuerte, haciendo muchas cosas, que seas una supervivientes de la vida y del concurso", apuntó Luciano antes de separarse, para después apostar por que "vas a llegar muy lejos. Siempre hay que ser positivos y todo se logra".

Desiré seguirá en el concurso pero como parásito y al menos hasta el próximo domingo cuando de nuevo, se tendrá que enfrentar a la expulsión con el concursante menos votado de este semana.