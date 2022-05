Las duras condiciones de 'Supervivientes' ya están haciendo mella en la salud de los concursantes. La falta de alimento es evidente en su aspecto físico pero algunos ya están pasando por problemas algo más graves que la perdida de peso.

En las últimas horas Tania Medina tuvo que ser evacuada de la playa en la que se encontraba junto a sus compañeros. "Después de varias horas en las que la concursante no conseguía admitir líquido y vomitó varias veces, el equipo médico decidió evacuarla y está siguiendo el mismo protocolo que los concursantes" confirmaba Lara Álvarez a los espectadores a la vez que trataba de calmar a la familia de la concursante.

"La hemos evacuado de la convivencia, pero ella continúa con las mismas condiciones. Sigue con el mismo protocolo de comida, no se puede mirar al espejo, no se puede duchar… Pero tenemos que ver cómo evoluciona" aseguraba la presentadora.

Ion Aramendi habló en directo con la concursante para conocer cómo se encontraba. "He estado mejor. He tenido de todo un poco, desde náuseas, episodios de vientre, de barriga, de cabeza y escalofríos. De todo un poquito". Su estado anímico también se ha visto un poco afectado tras este mal trago: "Me siento un poco impotente porque de mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Tengo un poco de frustración".

Este bajón puede hacer peligrar su estancia en el concurso. De hecho, la organización está valorando si puede continuar o si su situación es de tal gravedad que debe regresar a España cuanto antes. "Prefiero no pensarlo y pensar que voy a estar bien pronto" decía Tania cuando Ion le preguntaba por su posible retirada del concurso.

"Tras observar el equipo médico tu evolución, sobre todo desde ayer y viendo que hay riesgo de una deshidratación, se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta consolidar el riesgo del tratamiento. De momento no puedes volver con tus compañeros a la playa" le comunicaba finalmente el presentador aunque sin cerrarle la puerta a una posible reincorporación.