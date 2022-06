La tensión entre los supervivientes va en aumento cada semana que pasa. La convivencia y la falta de comida están pesando mucho y los sentimientos están a flor de piel. Los enfrentamientos entre ellos son una constante y en la mayoría de los casos, los alimentos suelen ser el detonante de todo.

Esta vez fueron Kiko Matamoros y Yulen los que protagonizaron una fuerte discusión después de que el deportista le echara en cara a Nacho Palau que se comiera un coco por su cuenta: "Te han visto mareando un cocotero de estos. No se puede y me han dado la advertencia. Sois tremendos, sois la p*lla". "No está Tania, no está Anuar. Te vas a comer el doble de arroz y además quieres comerte la piña más grande aprovechando que hay menos gente" le reprochaba cabreado.

Fue en ese momento cuando Matamoros estalló destapando una mentira que se remonta a los inicios del concurso: que el primer fuego hecho por Anuar Beno había sido encendido con trampas, con un repelente de insectos, como se sospechó en su momento. "Vas de listo, no des lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego?", retaba a su compañero.

Kiko Matamoros destapa lo que todos sospechábamos: Anuar cometió trampa para hacer fuego su equipo por primera vez #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/YbqQ5WW26l — Rafael García López 🤍🏆🤍 (@RafaelGarciaLAF) 31 de mayo de 2022

"Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. Ni malo ni bueno, pero santos no, ninguno", soltaba el colaborador. "Yo soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho y tú, el segundo" confesaba con contundencia.

"Vi los trozos del insecticida, los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. Luego dijimos: 'si nos pillan, todos cómplices'. ¡Saca los c*jones a pasear! Da la p*ta cara!", estallaba Kiko ante la sorpresa de Yulen que en todo momento dijo no saber nada de lo que estaba hablando su compañero.

Por lo de pronto el programa no les ha dicho nada pero si siguen el patrón de ediciones anteriores, se espera que los supervivientes reciban algún castigos por las trampas y las mentiras.