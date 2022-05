Este domingo 'Conexión Honduras’ vivió la primera expulsión de 'Supervivientes'. Ion Aramendi fue el encargado de anunciar que 'Playa Parásito' volvería a tener solo un habitante después de que el pasado jueves, Charo Vega se uniera a Rubén Sánchez en su destierro.

La convivencia entre ambos duro muy poco. De hecho, fue en la gala de ayer cuando Charo Vega se reincorporó al concurso tras varios días ausente debido a la fuerte crisis de ansiedad que atravesó el pasado jueves al descubrir que tenía que seguir en el concurso.

"Ahora mismo estoy no muy bien del todo, pero bueno. De todas maneras, no estoy yo muy capacitada para estar aquí. Como a ti te hace tanta ilusión, espero que el público sea justo y te deje aquí" decía la concursante a su compañero y sus deseos se hicieron realidad.

La audiencia decidió que fuera Charo Vega la que pusiera fin a su etapa en el concurso y que después de dos semanas, regresara a España. "Gracias a todos. No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que, aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien", señaló sobre su experiencia.

"Me llevo al equipo que conforma el programa, es maravilloso", manifestó antes de coger su saco y salir definitivamente de la isla, no sin antes de despedirse de Rubén que continuará sólo en 'Playa Parásito' durante otra semana más.