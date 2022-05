Como cada jueves, la gala de 'Supervivientes' ha despedido a un nuevo concursante. Charo Vega ha sido la supervivientes escogida por el público para poner fin a su estancia en la playa.

Charo Vega se ha marchado bastante feliz de la Palapa. Tras varias broncas y muchos días de bajón, la concursante no ha querido ni participar en el juego de recompensa este jueves. Cuando ha escuchado su nombre como expulsada se ha venido muy arriba pero la felicidad le ha durado bien poco.

Nada más llegar a Playa Parásito y descubrir que su experiencia en el concurso no había terminado, Charo Vega se vino abajo y protagonizó un momento de gran preocupación. La ex amiga de Isabel Pantoja sufrió un fuerte ataque de ansiedad que requirió la intervención de los médicos.

"Qué alguien me ayude, por favor. No puedo ni hablar" sollozaba la concursante. Al ver el estado en el que se encontraba, Jorge Javier trataba de tranquilizarla. "Charo a ver el equipo médico está yendo para la zona, para Playa Parásito, así que tranquila" pero parecía que nada podía calmarla. "Me encuentro muy mal por favor".

"Le has dicho el domingo y le ha entrado una crisis de ansiedad", ha asegurado su nuevo compañero de playa, Rubén Sánchez. "Evidentemente en el estado en el que está no se la puede dejar ahí", apuntaba el presentador.

En plató, su nieto y defensor quiso restarle importancia a lo sucedido: "Hay que tranquilizarse todos. Yo ya la he visto así y no pasa absolutamente nada". "¿Que esta tía ya la has visto así muchas veces y yo tengo aquí el corazón encogido?", preguntó el presentador descolocado tras lo que acababa de suceder.