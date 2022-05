El estreno de 'Supervivientes' ha sido un soplo de aire fresco para Telecinco. Aunque su estreno fue el más bajo de la historia, el concurso consiguió ser el líder de la noche y esto ha provocado que el resto de programas de la cadena no dejen de comentar lo que sucede a cada minuto.

El pasado domingo se conocieron los primeros concursantes nominados y este jueves se celebra la segunda gala en la que se conocerá quién será la primera persona en abandonar la experiencia en compañía (si es como el resto de año, seguramente continúe en el concurso en solitario). 'Sálvame' ya ha empezado a hacer sus primeras cábalas en relación a estos primeros días de concurso y por supuesto, han reflexionado sobre los primeros días de Kiko Matamoros en Honduras.

El colaborador parece no haber encajado del todo con sus compañeros y en las pruebas no está dando lo que se espera de él. Una situación que hace que no se encuentre al cien por cien en la experiencia. Lydia Lozano ha comentado que le nota "desubicado" mientras que Gema López lo ha achacado un poco a la edad. "Kiko aquí proyecta una imagen de un tío mucho más joven y allí tiene la edad que tiene y eso a él que es muy presumido le tiene que estar constando muchísimo".

Jorge Javier ha hecho una confesión sobre lo que cree que va a pasar en la próxima gala. "El jueves en la gala Kiko me ha a decir que esto no era lo que él pensaba y que quiere salir". Y añade: "Está a punto de entrar en un bucle, pero va a ser una gripe" aseguró el presentador.