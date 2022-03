Telecinco ya ha empezado a promocionar la nueva edición de 'Supervivientes'. Aunque, por el momento, nada se sabe de los rostros que este año se tirarán del helicóptero en una de las experiencias más duras de la televisión, las quinielas están echadas y más de un nombre ha empezado a sonar con fuerza en las últimas semanas.

Kiko Matamoros y Makoke son dos de las personas que más se han escuchado. Otros cómo Julia Janeiro, Ibai Llanos o incluso Carlota Corredera ya han hecho saber que no formaran parte del casting. También Marta Riesco comunicó hace solo unos días que no formará parte de la aventura.

Se especulaba con que ella y Antonio David Flores podrían ser los fichajes estrella de la edición pero parece que los espectadores se van a quedar con las ganas. Después de que la periodista rechazará la participación, ahora le ha tocado el turno a su novio.

Antonio David Flores ha publicado un vídeo en su canal de YouTube para dejar claro que no tiene ninguna intención de regresar a Mediaset, de donde fue despedido tras el duro relato de su expareja en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "En un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia, han estado debatiendo con absoluta normalidad cómo sería mi fichaje en 'Supervivientes'", comenta en relación a 'Viva la vida'.

"Nos hace falta el dinero, aunque en mi canal de YouTube voy ganando de forma humilde", explica. "No sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia". "Habría que contar la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental", añade sin confirmar si realmente se han producido las negociaciones.

"Si pensáis que Antonio David se va a bajar del carro, ya os digo que no. Y menos tirarme del helicóptero", afirma el ex guardia civil. "Si soy el fichaje estrella de 'Supervivientes', os recomiendo que busquéis a otro porque no voy a estar". "No contéis conmigo para 'Supervivientes'" termina zanjado.

Por lo de pronto su respuesta ha sido muy contundente pero, la televisión da muchas sorpresas y quizá una suculenta oferta pueda hacerle cambiar de opinión.