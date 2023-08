El estreno de la nueva edición de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y Telecinco ya se encuentra realizando los primeros acercamientos a los que posiblemente se convertirán en concursantes de uno de los realities más duros de la televisión. Unas negociaciones que han comenzado de cara a la edición que la cadena planea estrenar el próximo mes de abril.

Es pronto para hablar de confirmaciones. Los nombres comienzan a hacerse públicos durante las semanas previas a su estreno pero, sí que empieza a haber algunos que están sonando con mucha fuerza de cara a una posible participación si las conversaciones y negociaciones llegan a buen puerto.

Muchas voces apuntaron a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario como una de las concursantes más cotidazas. Desde que cumplió la mayoría de edad, Julia Janeiro se ha convertido en una de las celebrities más buscadas y sus constantes idas y venidas con sus parejas la han situado constantemente en el foco mediático y verla en un reality como 'Supervivientes', sería una auténtica fantasía para la cadena.

En las últimas semanas, los rumores sobre su presencia en 'Supervivientes' han ido creciendo y ha sido ella misma la que ha querido aclarar la realidad.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del torero ha querido acercase a sus seguidores con un 'preguntas y respuestas' en el que le han preguntando por su posible participación en un reality y en concreto, en 'Supervivientes' y su respuesta ha sido clara. "No, nunca. No me aportaría nada que me interese, y mucho menos que me beneficie”, ha sentenciado la joven.

También ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a todas aquellas personas que cargan contra ella. A la pregunta de que cómo soporta la presión, Julia Janeiro ha respondido con un contundente recado.

"Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo, siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás, y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia" zanjaba.