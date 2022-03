Cada vez queda menos para que Telecinco arranque la emisión de 'Supervivientes', uno de sus realities más exitosos y más esperados y dado que la cadena no está pasando por su mejor momento en lo que a audiencia se refiere, todo apunta a que esta edición va a ser muy potente.

Oficialmente todavía no se han conocido los nombres que este año viajarán a Honduras para enfrentarse a la aventura pero, hay varios rostros que suenan con mucha fuerza. Perfiles como Agustín Pantoja, Manuel Bendamar o Marta Riesco se postulan como posibles concursantes.

De los concursantes todavía no se sabe nada pero sí que se van conociendo detalles de quienes serán los conductores de esta edición. Hace un mes que Jordi González comunicó que no estará presente en los debates. El presentador ha querido tomarse un año sabático alejado de la televisión.

Los rumores apuntaban a que Lara Álvarez también había decidido bajarse del barco pero finalmente, tanto ella como la cadena, han confirmado que la presentadora acompañará a los concursantes un año más. La duda estaba ahora en relación a quién sería la persona encargada de conducir las galas.

La presencia de Jorge Javier estaba en el aire hasta ahora. El presentador ha querido aclarar los rumores y ha contestado tajante a las preguntas de la prensa. "Yo espero que sí. A mi no me han dicho lo contrario". El presentador de ‘Sálvame’ aprovecha el momento para lanzar un 'dardo' contra Antonio David Flores, quién estaría detrás de estas informaciones falsas. "Por favor, ¿de dónde salen esas cosas? Eso es la charquilla azul, que cada vez son menos", ha dicho entre risas haciendo referencia a 'la marea azul', el sobrenombre con el que se conoce a los fans y seguidores del ex de Olga Moreno.