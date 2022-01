Tanxugueiras no deja de recibir apoyos. Las gallegas son unas de las grandes favoritas para hacerse con la victoria en el 'Benidorm Fest'. Ya han logrado un puesto en la final, que se celebra este sábado 29 de enero y cada vez están más cerca de convertirse en las representantes de España en Eurovisión 2022.

Su participación en la preselección no ha estado exenta de polémica. El voto del jurado, que decidió no apostar por ellas, causó un gran revuelo entre los eurofans y muchos rostros conocidos que quisieron salir en defensa de las gallegas. Finalmente, aunque los votos del jurado no fueron para ellas, sí consiguieron hacerse con un puesto en la final gracias al apoyo del público.

Uno de esos famosos que ha querido salir en defensa de Tanxugueiras ha sido María Patiño. La periodista ha aprovechado su presencia al frente de 'Sálvame Lemon Tea' para mandarles un mensaje de apoyo. "Quiero felicitar a mis paisanas" ha dicho la presentadora, señalando que consiguieron "una buena posición" con su canción 'Terra' en la semifinal de anoche: "Pasan a la final del sábado, bravo por ellas".

Una opinión que dista mucho del resto del equipo de 'Sálvame'. De hecho, su compañera Terelu Campos ha criticado su comentario. "Estás metiendo la pata, porque en este programa vamos con Rigoberta y su temazo 'Ay mamá'. Además, ha recordado que será la banda sonora del próximo especial de Rocío Carrasco 'Montealto: regreso a casa'.

Qué guay que en #yoveosálvame hayan hablado del #BenidormFest . Me encanta que la televisión se complemente y se generen grandes eventos, más allá de la competencia televisiva.@terelu_campos apoya a Rigoberta Bandini y @maria_patino a Tanxugueiras. ¿De quién sois más? pic.twitter.com/GK6jdahZsE — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 27 de enero de 2022

"Eres tú contra toda la maquinaria de La Fábrica de la Tele", le ha dicho Terelu a su compañera, que no piensa cambiar su voto: "La Fábrica apuesta por Rigoberta y yo por Tanxugueiras, que son de mi tierra natal".

La promoción del 'Benidorm Fest' no se ha quedado ahí. Durante la emisión de 'Sálvame Naranja', el programa ha seguido haciendo campaña por la candidatura de Rigoberta, mostrando faldones en los que se animaba a votar por la artista.