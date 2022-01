'Sálvame' está pasando por uno de sus peores momentos televisivos después de siete años en antena. A las malas cifras de audiencia que no deja de cosechar en los últimos meses suma también, los constantes enfrentamientos entre sus colaboradores. Las riñas y los gritos parecen estar cansando a la audiencia del magacín.

En una apuesta por tratar de reconquistar a los espectadores, Telecinco ha apostado por darle un giro al programa con 'Sálvame Lemon Tea', un espacio presentado por María Patiño y Terelu Campos con el que pretender recuperar sus buenos datos.

El programa se encuentra inmerso en un proceso de constantes cambios y eso implica también, dar carpetazo a los rostros que no convencen a la audiencia. En las últimas semanas, Carlota Corredera ha desaparecido de la pequeña pantalla. La presentadora de la tertulia se ha esfumado de las tardes de Telecinco en un momento en el que las cosas no funcionan bien en la cadena pero, ¿por qué ya no está Carlota Corredera en 'Sálvame'?

La presentadora ha estado inmersa en numerosas polémicas que incluso la han tenido con un pie fuera del programa. Ahora mismo está muy implicada en numerosos proyectos relacionados con la lucha por los derechos de las mujeres por los que ha recibido varios galardones. A esta nueva etapa ha querido sumar un nuevo proyecto profesional que va más allá de su labor como presentadora de Mediaset.

La periodista gallega se ha lanzado como empresaria a través de un proyecto con el que le hará la competencia a 'Sálvame', programa en el que trabaja desde hace 7 años. Ha decidido montar una productora junto a su marido, Carlos de la Maza.

Según informan desde 'El Confidencial Digital', ambos son socios únicos de una productora que han montado ellos mismos y que se encuentra instalada en su propio domicilio. La compañía, que lleva por nombre 'Alalba Audiovisual SL' fue constituida el pasado 28 de septiembre. Cuenta con un capital social de 22.000 euros y su objeto social está centrado en "operaciones de cámaras de cine, televisión y video, producciones cinematográficas."

A esto hay que sumar también que, como ella misma ha confesado, no está pasando por su mejor momento personal. Está yendo a terapia y las duras críticas que recibió tras la emisión del documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva" podrían estar empezando a pesar sobre la viguesa.

¿Supondrá este nuevo proyecto su retirada al frente de las tardes de Telecinco?