A pocos días de que acabe el año es momento de hacer balance. Reflexionar sobre estos 12 meses con el objetivo de mejor de cara al próximo año. Decir adiós a lo malo para recibir las cosas buenas cargados de energía. Durante estas semanas ya hemos podidos ver en redes sociales algún que otro recopilatorio con los mejores momentos pero ahora, ha llegado el momento de recordar también lo malo.

Carlota Corredera ha querido aprovechar su presencia en 'Sálvame' para echar la vista atrás a su año y hay algo que tiene claro que no quiere repetir. La presentadora ha frenado la emisión del programa para enviar un potente mensaje a sus compañeras de trabajo María Patiño y Laura Fa. La gallega ha dado un paso al frente para alzar la voz contra las personas que las acosan a ella y a sus compañeras en las redes sociales.

"Quiero deciros a vosotras dos, que sois las que más acoso en redes recibís, y me pasa lo que a vosotras, que estoy en vuestro equipo. Aunque opinemos diferente", ha empezado diciendo muy firme. "Sabemos perfectamente que las personas que nos acosáis en las redes, especialmente a nosotras tres, lo que queréis es callarnos, amedrentarnos porque os pensáis que diciendo basura, escupiendo basura, nos vamos a callar y eso es porque no nos conocéis, porque a nosotras no nos vais a callar", ha sentenciado Carlota Corredera. A lo que ha añadido muy contundente: "No nos vais a callar. Contra la chusma, de todo menos silencio".

En este momento, Carlota Corredera ha recibido el agradecimiento de las dos periodistas y el apoyo de sus compañeros de plató que han aplaudido su valor para enfrentarse a todos aquellos que las acosan en las redes. A sus palabras María Patiño ha querido añadir: "La obsesión, la maldad… No van a ganar ninguna batalla".

No es la primera vez que la presentadora de 'Sálvame' habla públicamente sobre las críticas y la presión que recibe a través de las redes, sobre todo tras ponerse frente al documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una etapa agridulce en la que ha visto como su trabajo estaba ayudando a muchas mujeres pero al mismo la situaba constantemente en la diana de los comentarios más desagradables.