'Sálvame' es una caja de sorpresas. Cada programa se convierte en una auténtica aventura y cuando parece que nada puede ser más surrealista, vuelven a asombrar a los espectadores y por supuesto, ha vuelto a ocurrir. Las instalaciones de Telecinco están en obras y como no podía ser de otra manera, el programa se ha dado una vuelta por el baño para hacer una visita a los trabajadores que se están encargando de la reforma.

La visita de Belén Esteban como reportera hizo que Kiko Hernández abriera la caja de los recuerdos volviendo a sus años en ese cuarto de baño y a su etapa como redactor de 'Sálvame' antes de ser colaborador. Este viaje al pasado le ha hecho traer de vuelta un fuerte incidente que tuvo con Carlota Corredera cuando ella era la directora del programa.

"Yo llegaba a las once de la mañana y me quedaba hasta las ocho, que era cuando me iba", relató sobre un periodo que duró tres meses. "Ya lo he contado mil veces pero es bueno recordarlo una vez más: Carlota era la directora, y me pillo con una factura de un piso del que se me había olvidado pagar la luz y me la cortaban. Me pilló y me dijo: '¡Aquí se viene a trabajar, no a arreglar asuntos personales!'".

Hernández asegura que le intentó explicar la gravedad de la situación, pero la actual presentadora no empatizó mucho con él en aquel momento: "¡He dicho que no!". "Con una voz... Me dejó...", recuerda. "A la semana siguiente dejé la redacción", añadió, ironizando: "No pude con la presión de Carlota".

Aunque ahora recuerda la anécdota con nostalgia, reconoce que en el momento lo pasó fatal. Ahora ambos tienen muy buen rollo pero entre ellos todavía se siguen dando los momentos de tensión. De hecho, hace tan solo una semana que protagonizaron un enfrentamiento en el plato de 'Sálvame' a cuenta del mercadillo solidario que montó Lydia Lozano para recaudar fondos para los afectados del volcán de La Palma. Corredera le puso en evidencia por no haber querido contribuir y revolviéndose contra el programa: "¡Fíjate cómo se puede desvirtuar, manipular y mentir fácilmente!".

A pesar de esto, fuera del trabajo se han convertido en grandes amigos. Carlota llegó a confesar que Kiko le hizo uno de los mejores regalos de boda y ella, fue una de las primeras en conocer a las hijas del colaborador.