'Secret Story' está llegando a su fin. Los concursante se encuentran ya en la recta final del concurso y por ello, ha llegado el momento de destapar todos los secretos que faltaban. La gala de ayer fue la elegida para que aquellos que habían conseguido mantener sus enigmas en cubierto confesarán. Luis Rollán era uno de los concursantes que no había confesado y por fin llegó su turno de compartir con la audiencia cuál era el misterio con el que entraba en 'La casa de los secretos' hace tres meses.

Su confesión no dejo indiferente a nadie y fueron muchos los que empezaron a especular tras sus palabras. "Soy amante de un presentador" era el enigma que tan bien había guardado el colaborador de 'Viva la vida.' Numerosos rostros televisivos comenzaron a resonar y, consciente de las especulaciones que podrían surgir tras sus declaraciones, Rollán se ha apresurado a aclarar que se trata de un personaje conocido, pero no dentro de nuestras fronteras. "Trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos", ha desvelado a lo que ha añadido que "es uruguayo" y "un encanto de persona."

"Hace dos años y medio terminó mi relación y a los meses conozco a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era ni él quién era yo porque no es de España. Tuvimos un rollo, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto es la última vez que nos hemos visto" ha contado a Jorge Javier Vázquez.

El secreto "Soy amante de un presentador" pertenece a Luis Rollán #SecretGala11 pic.twitter.com/XOPPM3fX3w — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 25 de noviembre de 2021

"Es un tío divino" aseguraba Luis Rollán. Según ha contado, él lo ha ayudado mucho a sobrellevar la fama con su condición sexual, ya que "en este país tenemos la suerte de ver esto con la mayor normalidad del mundo. En otras partes dedicándose a las televisión y a las series no está tan bien visto", apuntaba. "Me siento muy contento de haberle ayudado, escuchado y que aceptase lo que estaba sintiendo". Está seguro que que amos retomarán la historia que dejaron en 'stand by' antes de que él iniciara su andadura en el programa.

El resto de los secretos

Con el programa llegando a su fin, llegó el turno de dar a conocer toda la verdad que escondían los concursantes. Así, los habitantes de la casa de Guadalix han podido conocer que "hice el amor en un tanatorio" pertenece a Adara y que "tuve una relación con un jugador del Real Madrid" de Cynthia.

Precisamente ellas dos se jugaban la expulsión y finalmente, fue Cynthia la vencedora en una gala llena de reencuentros para Adara. La reina de los realities de Telecinco pudo reencontrarse con su padre después de dos años sin hablarse y con Rodri, su ex pareja con la que parece que ha decidido darse una nueva oportunidad.