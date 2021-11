El reencuentro de Sandra Pica y Tom Brusse en 'Secret Story' ha hecho que los cimientos de la casa de los secretos se tambaleasen. O al menos los de la relación entre la concursante y Julen. Brusse y Pica se veían cara a cara de nuevo bajo una apariencia de cordialidad pero que escondía un serio cruce de reproches. Él aprovechaba para decirle que en el exterior de la casa todo estaba bien pero lanzándole un dardo envenenado: "Estás demasiado pegada a Julen y él te apaga un poco".

Esas palabras no sentaron nada bien a Sandra que explotó restregándole que para ella sus consejos no tenían ningún valor. Sin embargo, tras el tenso reencuentro, la extentadora cambió su manera de ver las cosas y le confesaba a Julen que le gustaría ver a Tom una vez terminado el reality para "aclarar las cosas".

Como se podía esperar, a Julen no le ha hecho ninguna gracia esta intención de Sandra, algo que podría deterior su relación. Tanto así que Julen no dudó en mostrar su malestar con sus compañeros. "Se la tiene que bufar lo que diga. Si va a estar quedando con él, aclarando las cosas... No me hace gracia. Ya me conozco esa película", le confesaba a Gemeliers.