Después de dos meses y medio de encierro Cristina Porta y Luca Onestini por fin han dado rienda suelta a su pasión. Llevaban semanas conteniéndose y ella incluso le llegó a explicar porque no se lanzaba. "Si me das una galleta, después quiero comerme el paquete entero" le decía al italiano pero, la tensión ha llegado a la cima y anoche no pudieron contenerse más. El momento llegó tras el final de la fiesta de los miércoles. Ambos se encontraban en el baño: la periodista envuelta en una toalla y sentada a horcajadas encima de Luca, una situación que terminó como los fans de esta carpeta esperaban, con un apasionado y largo beso.