“No es martes, estamos en la gala de los jueves tranquilidad. No, no he expulsado a Jorge Javier.” Así comenzaba la última gala de 'Secret Story'. Para sorpresa de mucho, este jueves era Carlos Sobera era el encargado de conducir el programa. No es raro ver al presentador al frente del reality porque se encarga de la gala de los martes pero, sí llamó la atención de los espectadores verle en pantalla el día de la expulsión.

