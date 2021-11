La audiencia de 'Secret Story' continúa acusando al programa de manipulador. No es la primera vez que los fieles del concurso de Telecinco se indignan por cebos o actuaciones con las que según ellos, buscan beneficiar a unos pocos. Y ha vuelto a ocurrir, esta vez durante una prueba de la inmunidad. Los telespectadores han denunciado en redes sociales un fallo que perjudicaría a Cristina Porta.

El juego consistía en tirar bolas de pintura a Lucía Pariente, Miguel Frigenti o Adara Molinero que se encontraban delante de una ruleta con una serie de números que equivalían a los puntos que tendrían que sumar para conseguir la inmunidad. Los tres aspirantes a la repesca vestían el número 12 y si le daban conseguían la máxima puntuación. El inmune resultó ser Julen de la Guerra, pero de ser cierto el fallo que denuncian los telespectadores, las nominaciones podrían dar un giro radical.

Julen, Cristina y Luca fueron los concursantes que más puntos lograron pero fue el extronista de 'Mujeres y hombres' quien logró desempatar y hacerse con el ansiado poder de no ser tocado en las nominaciones. Un hecho que, según una parte de los seguidores del programa, no sería así. Muchos usuarios han compartido en redes sociales el momento en el que Cristina lanzaba su bola y, en lugar de tocar el panel con el número 6 habría manchado el del 9. Algo que, de ser cierto haría que Cristina tuviera un total de 21 puntos y no 18 y sería ella la concursante inmune.

Aquí en cámara lenta se aprecia claramente como Cristina le da al 9 que es el color rosa y luego al 12 que suman 21 puntos y debería ser la inmune. #Secret11N #CrisLu11N #SecretGala9 pic.twitter.com/m2Zxx7CvRu — S͜͡a͜͡b͜͡r͜͡i͜͡n͜͡a͜͡ ☾ (@_SrtaSabrina_) 12 de noviembre de 2021

El programa juega con la audiencia. Le ha regalado claramente la inmunidad a Julen y el poder del intercambio sacando a Sandra y metiendo a Luca y quedan (Luca, Cristina e Isabel). Cristina en la imagen se ve claramente como consigue 21 puntos. INJUSTO #SecretGala9 #CrisLu11N — S͜͡a͜͡b͜͡r͜͡i͜͡n͜͡a͜͡ ☾ (@_SrtaSabrina_) 12 de noviembre de 2021

Es demasiado evidente que @SecretStory_es quería la inmunidad para Julen pero las trampas no las toleramos. Cristina consiguió más puntos en la primera tirada! #SecretGala9 — Perca Perkins (@SoliLorensen) 12 de noviembre de 2021

Si realmente el fallo que se denuncia es el fallo es confirmado por el equipo del programa, las nominaciones, además de ser nulas, cambiarían toda la estrategia. Julen no solo fue inmune, sino que gozó del privilegio del intercambio y decidió sacar de la palestra a Sandra Pica provocando con esta decisión que finalmente los nominados fueran Luca Onestini, la propia Cristina e Isabel Rábago.