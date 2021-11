La relación entre las hermanas Campos no está atravesando por su mejor momento. En los últimos meses los conflictos entre ambas no han dejado de sucederse. La relación entre Alejandra Rubio, la hija de Terelu, y su tía Carmen Borrego es prácticamente inexistente lo que ha provocado parte del distanciamiento entre las hermanas pero, eso no es lo único. El último episodio salió a la luz a través de una conversación privada entre Belén Esteban y Carmen Borrego durante una publicidad de 'Sálvame' y que el programa capto e hizo pública. En los nueve minutos de conversación Borrego se desahogaba con Belén Esteban sobre diferentes aspectos de la relación con su hermana, una situación que Jorge Javier no desaprovechó..

Terelu Campos acudía en la noche de ayer al plató de 'Secret Story' para defender a su amiga Isabel Rábago pero, lo hacía en un estado de salud no demasiado bueno. "Vengo jorabada", afirmaba, un momento en el que el presentador explicó que la colaboradora había acudido con dolores por una operación de muela. "¿Qué duele más, una muela o una hermana?", fue el primer dardazo que le lanzó Vázquez. La hija de María Teresa salió airosa del paso y continuó la broma del presentador. "Sin lugar a dudas, duele más... una hermana", contestaba sonriente. "Aunque no veas como duelen las muelas eh", apostilló la colaboradora.

Ante la negativa de Terelu de entrar al trapo en el juego de Jorge Javier, el presentador aprovechó para darle otro zasca: "Con lo cara que eres te tenemos que aprovechar", remató.

Los dardazos del presentador hacia la hija de María Teresa Campos no habían acabado. Tras la llegada de Sandra Pica a la casa, Isabel Rábago estaba visiblemente afectada por la marcha de su compañera Cynthia. Un plano mostraba en pantalla a la periodista a punto de romperse y, desde plató, Vázquez quiso apostillar: "Está como tú los sábados en 'Viva la vida'".

Tensión familiar que viene de lejos

Hace meses que la relación entre las Campos no atraviesa un buen momento. El conflicto entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio estalló en 'Viva la Vida' donde fueron dando cuenta, capítulo a capítulo, de en que momento se encontraba su relación.

Otra de las brechas entre las hermanas Campos tendría como origen la relación antagónica que ambas mantienen con Kiko Hernández. Mientras Terelu amenaza con denunciarlo por algunas de sus declaraciones (aquí te contamos como Kiko Hernández aseguraba que Terelu había "pillado el COVID por ir lamiendo barras de bares") Carmen Borrego mantiene una estrecha relación con el colaborador, prestándose incluso a bromas y chascarrillos que aluden directamente a su hermana.