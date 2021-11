Preocupación en torno a la salud de Jorge Javier Vázquez después de que pocas horas antes de subirse a los escenarios de Lorca con su obra de teatro, 'Desmontando a Séneca', suspendiese la función por "motivos de salud".

Una inesperada cancelación sobre la que ni el presentador de 'Sálvame' ni el ayuntamiento de la localidad murciana - que fue quien anunció la cancelación a través de un comunicado, explicando que la compañía del comunicador les había explicado la imposibilidad de representar el espectáculo "por motivos de causa mayor" - especificasen el motivo concreto, activando todas las alarmas sobre el estado de salud de Jorge Javier.

Acabando con los rumores y especulaciones, el presentador de 'Sálvame' ha reaparecido este lunes para aclarar qué es lo que le pasa y que le tendrá 'fuera de juego' durante varios días. "Que no cunda el pánico. Laringitis aguda. Diez días fuera de servicio", ha compartido Jorge a través de sus redes sociales, dejando claro que su 'desaparición' no se debe a ningún problema de salud, sino a una inflamación de la laringe que le obligará a guardar silencio durante los próximos diez días, por lo que imaginamos que no le veremos al frente de 'Sálvame' hasta mediados de la semana que viene.