Bueu cifra en 134.000 euros las tasas que abonó a Portos en cuatro años y tacha de inadmisibles sus pretensiones

El Concello de Bueu aún no tiene conocimiento oficialmente de la propuesta de convenio remitida el viernes por Portos de Galicia. Pero a través del contenido de la nota que el ente público ha difundido en los medios de comunicación desde el gobierno local no ocultan que la música que escuchan no les suena especialmente bien. “Resulta inadmisible que pretenda que desde el Concello asumamos de manera indefinida los gastos de mantenimiento sobre esos espacios de titularidad portuaria que, aunque son de uso vecinal, son responsabilidad de Portos”, valoraba ayer de manera inicial el alcalde de Bueu, Félix Juncal. En su primer análisis recuerda que en los últimos cuatro años desde el consistorio se abonaron hasta 134.000 euros al ente autonómico por diferentes tasas y conceptos. “Por su parte, ellos ni pagan y pretenden que los demás paguemos lo que les corresponde a ellos”, resume Junncal.

Desde el bipartito BNG-PSOE argumentan que Portos de Galicia tiene “el deber de asumir el cuidado de sus espacios portuarios, aunque sean de uso vecinal, de igual manera que el resto de las administraciones tenemos el deber de cuidar los bienes de nuestra titularidad”. Por ello, desde la Alcaldía se remiten nuevamente a la moción presentada por los dos grupos del gobierno local y que se debatirá en el pleno del mes de junio. “Si la corporación decide que se lleve a cabo la reclamación de gastos por los trabajos que asumimos durante los últimos años, procederemos a hacerlo formalmente”, avanza Juncal.

No solo eso. El regidor se muestra dispuesto a reactivar otras iniciativas ya adelantadas y que quedaron en una suerte de compás de espera hasta conocer los movimientos de Portos. Una de ellas sería impulsar una nueva ponencia de valores catastrales, lo que abriría la puerta a que el ente público autonómico tenga que pagar por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Una vez que se tenga constancia oficial de la propuesta de convenio anunciada por Portos de Galicia serán los servicios técnicos quienes realicen un valoración jurídica en profundidad. La política, por lo que se conoce hasta ahora, es claramente negativa. “Parece que lo que pretenden es que esta situación en la que el Concello se hace cargo del mantenimiento de esos espacios portuarios perdure y mientras tanto Portos quiere seguir facturando y cobrando tasas por todo”, lamenta el alcalde.

Pone como ejemplo el cierre peatonal del barrio de Banda do Río durante los meses del verano, una medida por la que desde hace tres años el ayuntamiento debe pagarle 13.000 euros a Portos.

El malestar municipal es más que patente porque lo que se desprende de la propuesta del ente público, al menos de momento, es que lo único que ofrece a cambio es la autorización para la instalación de las canalizaciones para servicios como saneamiento, abastecimiento y pluviales y su posterior mantenimiento. Un permiso que en realidad ya estaría obligado a conceder, manifiestan desde el bipartito BNG-PSOE.

