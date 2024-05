El que tiene pase pasa y el que no, no pasa

Vaya por delante el comentario de un viejo profesor de que los pupitres, por mucho tiempo que lleven en las aulas, no saben más que los alumnos más novatos. Viene esto a cuento por la dinámica de enfrentamiento que hay entre gobierno y un grupo de la oposición, Alternativa dos Veciños, por el uso que hace de las instalaciones municipales. Un asunto que provocó mucha polémica en Cangas el miércoles, día de Santa Rita, patrona de los trabajadores municipales y cuando se cierra el Concello, permaneciendo solo abierto el registro municipal. Resulta que entraron tres personas, que no forman parte de la corporación municipal, entre ellas el exconcejal Mariano Abalo acompañado supuestamente por dos miembros de su formación, AV. Alguno de ellos alegó que el gobierno no trabajaba y ellos sí.

Independientemente de razones ideológicas, hay que ir al Reglamento Orgánico de Funcionamiento Local de Cangas para ver lo que señala al respecto y las interpretaciones realizadas en su día por los distintos técnicos municipales. Resulta que el ROF solo permite la entrada en los locales municipales a miembros del grupo municipal. “Previa solicitude a Alcaldía, os grupos municipais poderán facer uso ... para celebrar reunións de traballo con asociacións para defender intereses políticos colectivos xerais ou sectoriáis”. También se señala que “en la medida das posibilidades funcionáis da organización administrativa poñerase a disposición dos grupos políticos municipais unha infraestructura mínima”. Es decir, el ROF siempre habla de grupo municipal. Hay que aclarar que un grupo municipal de un determinado partido lo conforman concejales, no personas afiliadas. El cabeza visible de AV, Mariano Abalo, ya no es concejal y tampoco las personas que el miércoles lo acompañaban.

Es cierto, también, que en aras de estrechar lazos y de que el tripartito BNG-PSOE y EU que gobierna en minoría tuviese un aliado de vez en cuando en el pleno de la corporación se permitió que Abalo estuviese en el local. Fue un acuerdo tácito entre las partes. Además, el PSOE no se podía mostrar muy enérgico porque su secretario xeral también ocupa con frecuencia el local destinado al grupo socialista, del que no forma parte. Esquerda Unida fue la que más pulso le echó a Abalo, presentándose en su momento en el local con un afiliado y obligándolo a compartir local. Porque el ROF también señala que los miemb ros del grupo mixto deben compartir local y AV y EU, con un concejal cada uno, forman grupo mixto. Pero otra vez se impuso el acuerdo tácito, el carácter de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, de no entrar en disputas.

Pero el miércoles pasado era un día diferente. El Concello de Cangas estaba cerrado. Solo se atendía el registro municipal. La pregunta es sí, con un edificio cerrado al público pueden entrar personas ajenas a la corporación. En teoría, según los técnicos municipales, no podrían . Hay despachos que no están cerrados con llave y también armarios que no la tienen.

En casos, como el del miércoles, los técnicos acostumbran a recomendar a las alcaldesas o alcaldes la conveniencia de poner en la escalera una cinta que impida el paso a las dependencias que no sea el registro municipal. Los demás partidos con representación municipal tienen sede para organizar cosas de partido. No utilizan estos locales.

El pulso ayer se elevó cuando miembros del gobierno escucharon a los militantes de AV que entraron en el Concello que ellos iban a trabajar, algo que no hacían los concejales del tripartito. Y claro, los miembros del gobierno dejaron en la huella en los ordenadores que habían trabajado por la mañana en el Gestiona y también por la tarde, como lo probaba la fotografía de los concejales con los representantes de las comunidades de Montes y de Aguas. En el ROF de Cangas hay un vacío respecto al horario de los locales de los grupos municipales y también para el caso que tuvo lugar el miércoles. No es concluyente, aunque los técnicos municipales siempre lo tuvieron claro: el Concello, como otra dependencia de carácter provincial o autonómica no es un lugar donde puedan entrar y andar a su aire personas totalmente ajenas a la corporación municipal.

