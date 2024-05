Comienzan los trabajos de reforma de las escaleras de la playa de Castiñeiras

El gobierno municipal, a través de la concejalía de Obras y Servicio, Iria Malvido, llevará a cabo la reforma y el acondicionamiento del acceso a la playa de Castiñeiras, que tanto fue solicitada por vecinos y foráneos. Los trabajos serán financiados por propios, con un presupuesto que supera los 11.300 euros. Ahora mismo, la reforma está pendiente de la autorización definitiva de Costas, que ya comunicó de forma verbal a Iria Malvido que contaría con su visto bueno. De ahí que ya pudiesen comenzar los trabajos de retirada del viejo material. La obra se lleva a cabo porque las escaleras de acceso actuales se encuentran muy dañadas por las inclemencias meteorológicas a las que están sometidas por los temporales de los últimos inviernos. Su uso es muy peligroso, según se señala en la memoria del proyecto realizado.

En primer lugar se procederá (ya comenzó ayer) a desmontar las actuales escaleras que dan acceso a la playa, excepto el último tramo que está en buen estado y puede transformarse en mirador. Serán ejecutadas a base de madera tratada en autoclave. Posteriormente se realizará un nuevo acceso unos metros más adelante en una zona más adecuada y segura.

La reforma y acondicionamiento del acceso a la playa de Castiñeiras es un objetivo prioritario para el gobierno local de Cangas, ya que este arenal, al igual que otros del municipio, es un punto estratégico para el sector turístico del Concello. Así mismo, también resulta un espacio esencial en la vida de los vecinos y vecinas del término municipal, especialmente durante los meses de verano, donde acuden a diario a disfrutar de su tiempo libre y de ocio. “No obstante, no estado actual en que se atopa non resulta segura par os usuarios da mesma”. El plazo de ejecución de las obras es de un mes, así que estarán listas para afrontar la temporada de verano que se aproxima.

La concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido (PSOE), aprovechó la jornada de ayer para visitar la obra. La reforma y acondicionamiento de las escaleras de la playa de Castiñeiras hace varios años que fue solicitada y siempre estaba de por medio el problema de la competencia de Costas, que ahora la concejala socialista, Iria Malvido, arregló a través de la buena relación que mantiene que con citado departamento del Estado, con el que negocia también el futuro de las naves de Ojea, de ahí que no descarte una visita a Madrid, al Ministerio de Transición Ecológica.

