El FICBueu decide excluir filmes financiados por Israel

Bueu da un paso adelante a favor de Palestina en la guerra de Israel contra Hamás. El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu), que celebra su 17 edición del 6 al 21 de septiembre, ha decidido excluir filmes que estén financiados por organismos públicos de Israel o entidades que apoyen la masacre y el genocidio del pueblo palestino. Al mismo tiempo ha organizado la proyección solidaria "Cinco olladas palestinas", el jueves 13 de junio, a favor de Palestina.

En el Centro Social do Mar se proyectarán cinco trabajos, seleccionados por la cooperativa compostelana Numax, que ha facilitado la logística de las copias y el subtitulado en gallego. La selección se realizó a partir del catálogo de Another Gaze, una plataforma informativa digital y en papel centrada en el cine y en el feminismo que además es parte del proyecto por lo que el FicBueu organiza esta sesión solidaria desde su origen.

En la sesión se podrán ver los filmes "Road to Palestine", que cuenta la vida de la niña Layla que llega a un campamento de refugiados después de ser herida en un bombardeo israelí en Gaza en el que murió su padre; y ella y sus amigos del campamento imaginan cómo será su país, que no conoce; "The white elephant", retrato de un adolescente palestino de los años 90; "Your father was born a 100 years old, and so was the Nakba" (Tu padre nació hace 100 años y así era Nakba), que ralata la historia de la anciana Oum Amin recorriendo, de forma virtual, su Haifa natal; "The silent protest: Jerusalem 1929", en donde se recuerda la movilización protagonizada por 300 mujeres de toda Palestina llegadas a Jerusalén en 1929 para protestar contra el Alto Comisionado Británico de la época; y "Electrical Gaza" en donde se retrata la Franja de Gaza como un mito, aislada, atemporal, casi inaccesible y extremadamente tensa

La recaudación íntegra de esta proyección, que se realizará a las 20:30 horas en el Centro Social do Mar, irá destinada a la ONG Medical Aid for Palestinians, que presta ayuda sanitaria a la población de la Franja de Gaza. Las entradas tienen un precio de 3 euros y están a la venta en la web del festival.

Desde la misma tienda en línea en la que están a la venta las entradas solidarias, se puede hacer una donación aunque no se asista a la sesión. Habrá un producto sólo para donativos y las personas podrán elegir cuánto dinero entregan comprando entradas para apoyar a las víctimas de Gaza, aunque no se acuda al Centro Social.