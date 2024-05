Los escoces Finlay MacDonald Trío y Brighde Chaimbeul&Cyril O´Donoghue, en el Intercéltico del 40 aniversario

La Praza do Concello de Moaña fue escenario en la mañana de este sábado de la presentación de la edición XL del Festival Intercéltico (FIM), una edición especial por estos 40 años de vida, en la que el Concello se vuelca con la música local y que contará con representación de la gaita escocesa con Finlay MacDonald Trío y Brighde Chaimbeul&Cyril O´Donoghue, además de la gallega Mercedes Peón, las bandas de gaitas Xarabal y Obal; y los gaiteiros locales Budiño y Anxo Lorenzo.

En el acto, que contó con la presencia de la alcaldesa, Leticia Santos; el edil de Cultura, Daniel Costas, miembros del gobierno y músicos locales como Budiño, Anxo Lorenzo, Iván Costa y Xavier Blanco, se presentó el cartel de los tres grandes noches de conciertos, del 25 al 27 de julio, aunque el destival arrancará el 23 y se extenderá hasta el 28 con la programación paralela de la Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional A Moa, que tendrá cartel propio y que será presentado en fechas póximas incluyendo presentaciones, exposiciones, talleres, desfiles y actuaciones de música tr5adicinal, organizada por la Asociación Moaña AntiQua y el Concello.

El programa de conciertos se abre el jueves 25, a las 22:00 horas, con el mestre gaiteiro de Moaña, Xavier Blanco, con una representación de música de raíz y tradicional propia del municipio. Para ello contará con instrumentos más representativos y con la participación de la mítica banda Semente Nova, fundadora del festival; además de la Fundación Legar que él preside y de Combio Novo.

A continuación será el momento del espectáculo Eoghanxo Unit, el nuevo proyecto que consolida la colaboración en los últimos 15 años entre el gaiteiro moañés Anxo Lorenzo y el violinista irlandés Eoghan Neff. Completan la formación el también moañés Jorge Juncal a los sintetizadores y el batería dominicano José Stewart.

El escocés Finlay MacDonald Trío cerrará la primera noche. Fue uno de los primeros gaiteiros en recibir una licenciatura en música y gaita escocesa por la Royal Scottish Academy of Music and Drama, abriendo camino como uno de los mejores exponentes de la gaita tradicional y contemporánea en Escocia. Su pasión por la música le llevó a ocupar el puesto de jefe de estudios de la gaita en el National Piping Center, del que es director desde 2020, y en el Royal Conservatorie of Scotland.

Baile con el público con "Obal"

El viernes 26 actuarán Obal, Mercedes Peón y el grupo de música tradicional gallega Os Melidaos. Obal, banda formada por el moañés Iván Costa junto a Jaime Rebollo y Diego Langarika, abrirá la sesión a las 22:00 horas, para presentar su nuevo espectáculo que combina sus trabajos discográficos anteriores "Baile en Massó" (2019) y Posotopía (2022). La banda entiende la música trad y el baile como la misma cosa, que trasladan a sus directos y grabaciones. En Moaña estarán arropados desde el patio por Danzas do Mundo Monteira, que bailarán con el público.

Mercedes Peón presentará en el Intercéltico su trabajo "Ingrávida", en el vigésimo aniversario de su primer disco en solitario. Después de ahondar en la tradición durante 25 años, Peón se sube a los escenarios consolidada como una de las mujeres más carismáticas del circuito de la música contemporánea y de raíz de Galicia.

Por su parte, Os Melidaos son siete gaiteiros que desde 2001 tocan y cantan y llegan a Moaña con cuatro discos publicados y la reciente nominación como finalistras de la música tradicional en los Premios Martín Códax da Música.

El sábado 27 será el turno de la banda de gaitas "Xarabal", fundada por Antón Corral en 1984. Tras un desfile por Moaña, sus treinta intérpretes ofrecerán un repertorio de instrumentos de corte tradicional gallego y de otras latitudes. Tras ellos, saldrá al escenario, el gaiteiro moañés Xosé Manuel Budiño, que presentará en casa su último trabajo "Branca Vela", un proyecto con grandes amigas y amigos del músico como Leilía, Guadi Galego, De Vacas, Diego Cabaleiro oTania Caamaño, entre otros, con letras de Antía Otero y Manuel Rivas.

Cerrarán la noche de conciertos la escocesa Brighde Chaimbeul&Cyril O´Donoghue. Chaimbeul recibió el The Horizon Awar a la mejor artista emergente en los BBC Radio 2 Folk Awards de 2019, ganadora del BBC Radio 2 Young Folk Award de 2016 y candidata a los Scots Trad Music Awards 2017 "Up and Coming". Toca la smallpipe escocesa con un estilo enraizado en la cultura y lengua gaélica, pero se inspira en una variedad de tradiciones de gaitas, incluyendo Europa del Este, Irlanda y Cabo Bretón. Estará acompañada por el mítico intérprete de guitarra y buzuki, el irlandés Cyril O´Donoghue, que vuelve al Intercéltico tras su paso por el festival en 2016 con la formación irlandesa Dubhlinn.