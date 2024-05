El PP acusa al BNG moañés de precariedad laboral en el Concello sin cubrir vacantes

El grupo municipal del PP de Moaña critica, con motivo del Día del Trabajo que se celebró ayer, la política laboral que el BNG , “que fai propias as propostas da CIG, cun tono moi reivindicativo, moi de esquerdas”, aplica en el Concello en donde los populares hablan de precariedad laboral. Reprocha lo que hace el BNG en el Concello, con fijos discontinuos, con jornadas a tiempo parcial en Obras y Servicios o con trabajadores que tuvieron que reclamar en los juzgados lo que les pertenece y les dieron la razón, como fue con el complemento extrasalarial que reclamaron más de 20 trabajadores y trabajadoras como también las reclamaciones por tareas realizadas que no correspondían a las asignadas que el Concello no quiere reconocer, pero la justicia sí.

Los populares aseguran que en los juzgados la mayoría de las demandas contra el Concello son favorables a los trabajadores “e contrarias ó empresario, neste caso o BNG é o empresario”.

Califican de precariedad también lo que ocurre con las vacantes sin cubrir y la lentitud con la que va el gobierno en el proceso de estabilización de puestos de trabajo: “Tanto presumir e defender o emprego digno e os dereitos dos traballadores e nin foron capaces de chegar a un acordo para a Relación de Postos de Traballo (RPT) que foi votada en contra maioritariamente”.

En relación con la última moción de la CIG, aprobada en el pleno en la que el BNG se autoproclamó, dicen los populares, como los únicos y verdaderos defensores de los trabajadores y trabajadoras, “é moi fácil presentar unha moción que lles ven imposta de Santiago para todos os concellos nos que teñen representación, pero outra cousa é xestionar as reivindicacións xustas que lles presentan os traballadores do Concello xa que vostedes as negan e os xuzgados as recoñocen”.

Terminan diciendo que el BNG sale a la calle para defender lo que no cumple en Moaña.