La Autovía do Morrazo registra una salida de vía cerca del túnel de Domaio

La Autovía do Morrazo AG-46 dio ayer un susto por un accidente de tráfico que se produjo cerca de las 15.00 horas antes del túnel de Montealegre, en sentido hacia Rande. Un particular alertó a Emerxencias del 112 de que había visto varios vehículos implicados en un accidente, aunque no había podido parar. Desde el 112 se avisó a Urxencias sanitarias del 061, Policía Local y Protección Civil de Moaña, Guardia Civil y Bomberos. En ese momento recibió la llamada de otro particular conforme apreciaba que en el accidente estaban implicados dos vehículos, aunque las personas estaban fuera. Urxencias Sanitarias confirmó en el lugar que no hubo heridos, que no hizo falta trasladar a nadie. La Guardia Civil confirmó finalmente que se había tratado de la salida de vía de un vehículo.

Por otro lado, casi una hora más tarde, se registraba otro accidente de tráfico, en esta ocasión en la PO-551, en la rotonda de Lidl, por la caída de un motorista, que pudo resbalar debido a una tapa de alcantarilla.

Estos accidentes se producen tras los siniestros en el corredor do Morrazo, en Cangas, en donde en la noche del domingo falleció un vecino del municipio, de 90 años, que viajaba en el asiento trasero de un coche que recibió el impacto frontal de otro coche cerca del túnel de Coiro. Un día antes se produjo otro accidente, con dos personas graves, en el entorno de este mismo túnel, por lo que vuelve a estar latente la necesidad de que la Xunta retome el proyecto del desdoblamiento que quedó pendiente en este tramo que sigue como corredor en Cangas.