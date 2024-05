“La alta capacidad puede traer muchos beneficios; pero solo si se desarrolla”

María Currás (Moaña, 1990) es maestra especializada en altas capacidades así como responsable de Debullatestas, que trabaja con niños y adolescentes de alta capacidad intelectual. Será la encargada de impartir las charlas sobre esta temática en la Escola de Saúde, que comienzan el 4 de mayo centradas en creatividad y gestión emocional de esta situación en el aula.

–¿Cuáles son los objetivos principales de estas jornadas?

–Lo que queremos lograr es sensibilizar sobre la alta capacidad y eliminar mitos sobre ella. Hay pocos especialistas y en las escuelas suele ser lo último. Primero tratamos los TEA y los TDH. La alta capacidad solo se toca si hay tiempo suficiente. Debemos hacer entender que estos niños también tienen necesidades.

–¿Por qué se especializó en altas capacidades?

–Fue un viaje personal. Con 25 años y tras cuatro años de depresión la psicóloga me hizo las pruebas. Y es que si hay una alta capacidad no identificada puede derivar en problemas, porque te sientes fuera del mundo.

–¿Qué sensaciones suelen tener en el colegio los niños con altas capacidades?

–En principio es importante hacer hincapié en que no significa que los niños tengan más probabilidades de sufrir enfermedades mentales. Es una mentira que se ha dicho muchos años. El fracaso escolar sí que es muy alto, porque el sistema no está preparado para ellos. De todas formas no hay un perfil único. La alta capacidad es solo una capacidad creativa diferente y de ver el mundo que no comparte nadie más. Eso es lo que diferencia a cada niño o niña. Después entran en juego muchos factores sociales y familiares.

–¿Cómo debería enfocarse el sistema para enfrentarse a niños con alta capacidad?

–Es verdad que se trata de una potencialidad que si se desarrolla muy bien es un talento que puede traer muchos beneficios. Pero si no se desarrolla se pierde.

–¿Las familias suelen reaccionar presionando excesivamente a los niños?

–Pues depende. Hay familias que dicen que quieren que su hijo sea “normal”, que es una palabra terrible, o quieren negar las altas capacidades. Pero una vez que lo entienden las familias se mueven muchísimo para dar a sus hijos los recursos que no encuentran en la escuela. También está el perfil de los que ponen expectativas muy altas a los niños. Hay más niños con altas capacidades de lo que se piensa en O Morrazo, porque es un 10% de la población.

