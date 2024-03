La necesidad de vivienda lleva a adaptar un bajo comercial en el nuevo edificio de Sisalde

La falta de vivienda en O Morrazo, que sufren sobre todo los que buscan una casa para alquilar, es un problema que causa cada vez más alarma, con listas de espera en las inmobiliarias y un alto porcentaje de pisos destinados solo a la temporada alta del turismo. El Concello de Moaña, para intentar paliar esta situación, facilita a los promotores de inmuebles la conversión de bajos comerciales en viviendas. La situación llega a tal punto que ayer mismo, en la junta de gobierno local, se concedieron obras para adecuar un local en una casa en el nuevo inmueble recién construido y ubicado entre las calles Sisalde y Rosalía de Castro.

Se trata de un inmueble con 33 pisos y que ahora pasará a 34, con un cambio que llama la atención por lo nuevo del inmueble, que a finales de noviembre logró su licencia de primera ocupación.

El concejal de Urbanismo, Xoán Melón, explica que el bajo que tendría uso comercial tiene una superficie de 129,15 metros cuadrados. A petición de la promotora, el Concello autoriza dividir el espacio y destinar 79,59 metros cuadrados para vivienda manteniendo otros 49,63 metros cuadrados para fines comerciales. La superficie útil en el caso de la solución habitacional será de 69 metros cuadrados y ya estaría vendido, debido, de nuevo, a la alta demanda.

Los residentes en la futura vivienda contarán con plaza de garaje y trastero, como ocurre con los otros 33 pisos del mismo inmueble. Asimismo, las obras de adaptación dejarán un piso con dos dormitorios, un salón-cocina en un espacio único y un aseo.

Hay que recordar que el Concello de Moaña concede hasta 15 permisos al año de media desde el estallido de la pandemia de COVID-19 en el año 2020, para este tipo de conversiones de locales en viviendas. Esto, junto a los tres edificios colectivos levantados en los últimos años y a los dos más en obras, lleva a señalar a Melón que “la necesidad de espacio para vivir es evidente y Moaña es una apuesta segura para los promotores, por eso se suelen vender todos los pisos sobre plano”. Alude a que la villa cuenta con un PXOM aprobado, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la vecina Cangas, con su Plan Xeral paralizado desde hace años. Por otro lado, la cercanía de Moaña con Vigo también explica esta alta demanda.

Los requisitos para hacer estos cambios permitidos por la ley pasan por contar con un proyecto de habitabilidad y realizar las pertinentes obras de adaptación, para poder contar con la licencia municipal de ocupación. En muchos de estos cambios es necesario presentar también una justificación de la no existencia de plaza de garaje, pues los aparcamientos subterráneos de las viviendas colectivas no suelen reservar plazas para las oficinas ni comercios.

Un piso en alquiler vacacional, en la canguesa Avenida de Ourense. / S.A.

Un informe jurídico en Cangas para regular los pisos de alquiler

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, encargó un informe jurídico para saber si el Concello de Cangas puede limitar las viviendas vacacionales. Asegura que no está seguro de la legalidad de la medida y tampoco cómo se podría llevar a cabo. El informe jurídico entre dentro de las fórmulas que busca gobierno y corporación municipal para aliviar la tensión de la vivienda que hay ahora mismo en Cangas, donde es prácticamente imposible encontrar un piso de alquiler durante todo el año. Ahora mismo solo se encuentran viviendas vacacionales y a muchas personas les finaliza en el mes de mayo el contrato, porque sus propietarios quieren poner sus viviendas como vacacionales. Según la Constitución Española, las competentes en materia de turismo y vivienda son las Comunidades Autónomas. De hecho, estas son las que conceden las licencias de los pisos turísticos. Si bien, en lo que se refiere a la ordenación, los competentes son los ayuntamientos, mediante los Planes Generales de Ordenación Urbana. De hecho, la regulación de la Ley de Vivienda estatal ha dejado en el aire la limitación de los alquileres turísticos precisamente por este motivo. Ahora mismo, excepto en la Unidad de Actuación Número 5, en la zona de Altamira, no existen posibilidades para la construcción de viviendas de protección. Aquí influye mucho, también, la falta del citado Plan Xeral. Pero también es verdad que las entidades financieras no están prestando dinero fácilmente a los constructores, de ahí que tampoco haya mucha vivienda en el mercado.

