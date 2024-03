Abalo vuelve a la reunión de portavoces y el PP dice que no se fue por respeto a los dueños de Noria 4

Hubo, ayer, nueva reunión de portavoces en el Concello de Cangas. En esta ocasión para escuchara los propietarios de los pisos del edificio Noria 4, con sentencia firme de derribo y el juez que lleva la causa ordenando al Concello que presente documentación conforme demuestre que está siguiendo los pasos para cumplir la sentencia. Y de nuevo apareció Mariano Abalo, en representación de AV. Otra vez una persona no electa en una reunión oficial, aunque no tuviese esta vez la reunión la condición de junta de portavoces. Otra vez la presencia del ex concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, que es miembro de un partido AV, que tiene en la corporación municipal a una sola representante, Victoria Portas, desestabiliza la reunión, como y la hiciera la semana pasada cuando acudió a una reunión de portavoces para el futuro del PXOM.

El representante del Partido Popular, en esta ocasión, el concejal José Luis Gestido, criticó con dureza la presencia de un ciudadano que no fue elegido por las urnas en una reunión de estas características. Gestido manifestó al término de la misma que no abandonó la sala por respeto a los vecinos afectados por el derribo del edificio de la calle Noria 4. Mostró su indignación por su presencia y dejó claro que no volvería mientras se permita la presencia del concejal Mariano Abalo. Además, el PP culpa al citado exconcejal de la situación que ahora viven los vecinos (esto siempre acaba en un cruce de acusaciones sobre quién permitió que se construyera, si cuando el PP estaba en la alcaldía o cuando lo hizo la Gestora, que presidió Mariano Abalo). Lo que sí está claro es que el PP _por lo menos Rafael Soliño la semana pasada y ayer José Luis Gestido_ no están por la labor de favorecer el trabajo de Alterativa dos Veciños y mucho menos otorgarle protagonismo a una persona que perdió su condición de cargo público al no ser elegido en las urnas.

Mariano Abalo, en una imagen de archivo en su despacho municipal . / Gonzalo Núñez

Por lo demás, la reunión con los afectados de la calle Noria no fue mucho más allá que otras que se mantuvieron semanas atrás. Hay voluntad por parte de todos de encontrar una solución, que ya se sabe que no es fácil. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, manifestaba al término de la misma que se estaban explorando todas las posibilidades para impedir el derribo del edificio. Por cierto, que la Valedora do Pobo solicitó documentación al Concello de Cangas en relación a este caso. Los afectados expusieron indefensión y discriminación, ya que otros edificios ilegales, sobre los que pesaba orden de demolición, tanto en A Coruña como en Vigo, pudieron mantenerse alejados de la piqueta con el consentimiento judicial.

El gobierno local ya transmitió a los vecinos que no pude ayudar a pagar parte del dinero que piden los demandantes (alrededor de un millón de euros) porque estaría cometiendo un delito. Además, el pago a los demandantes no garantizaría nada sino está avalado por los tribunales de justicia. Otra posibilidad que se está estudiando desde hace tiempo es un estudio de detalle de toda la zona, que tendría que abarcar la calle Noria y parte de la avenida de Marín y traseras, pero que implicaría también una modificación puntual de las Normas Susbsidiarias que no es un proceso que suponga un plazo corto de tiempo.

La de ayer fue una de otras muchas reuniones que está previsto que se celebren para encontrar entre todos una solución lo más rápida posible, porque la del Plan Xeral, a día de hoy se ve muy lejos.

Esquerda Unida no acudió a la reunión celebrada ayer

A la reunión de portavoces de ayer no acudió la concejala Aurora Prieto (EU), pendiente de asuntos relacionados con su departamento de Cultura. La mencionada edil tampoco es partidaria de la presencia de Mariano Abalo en este tipo de encuentros. Es algo que ya lo manifestó en varias ocasiones. Hay que recordar el conflicto que tuvo con AV por compartir el despacho municipal para grupos que ahora ocupa toda la mañana el mencionado exedil Mariano Abalo. Esquerda Unida compartió gobierno con Abalo y Victoria Portas en el pasado mandato. Al final Aurora Prieto abandonó el grupo de gobierno y se quedó como concejala no adscrita. Su relación quedó muy tocada desde el fallecimiento del alcalde Xosé Manuel Pazos, ya que el grupo que lideraba Abalo y Victoria se saltó el teórico acuerdo de mantener un equilibrio de fuerzas entre EU y el grupo de Abalo en el seno del gobierno local. EU siempre consideró que el puesto de Pazos lo debía de suplir un miembro de la lista de ACE que acudiera por Esquerda Unida.

Suscríbete para seguir leyendo