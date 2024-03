La Festa do Millo Corvo recupera las rutas escolares e incluye platos vascos y mexicanos

El Encontro Degustación do Millo Corvo celebrará su vigesimocuarta edición del 5 al 7 de abril con un programa en el que recuperará las jornadas educativas y en el que incluirá en el menú platos de Euskadi, México o Venezuela elaborados con este producto autóctono. Así se anunció en la presentación del evento, que tuvo lugar en el Muíño da Presa con la presencia del alcalde buenense, Félix Juncal; la concejala de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo; así como la presidenta de la Asociación Cultural de Meiro, Victoria Martínez, junto a otros integrantes del colectivo.

Los escolares tendrán protagonismo en el arranque de la fiesta, el viernes 5 de abril. Así, a las 10.30 horas se hará una ruta y visita guiada con alumnado del IES Johán Carballeira, aunque abierta a todas las personas que lo deseen, y a las 18 horas habrá una muiñada dentro de las jornadas educativas. a partir de las 20 horas habrá una foliada abierta a grupos y asociaciones en la que, además de música, se degustarán filloas de millo corvo con chorizo al vino y queimada.

Ya el sábado 6 se abrirá la ecotaberna en la que se elaborarán platos con millo corvo como pan, empanadas, huevos con chorizo, pastas o bica. A las 12 Marta Galán presentará la edición limitada de la cerveza elaborada con millo corvo y a las 13.30 actuarán las Pandereteir@s do Arco da Vella, de O Hío. Por la tarde será el turno de los obradoiros, con uno de quesos veganos a cargo de Laura Maletta (16 horas) y otro de títeres elaborados con material reciclado a cargo de Lili Hilando Sueños. A las 18 horas habrá una charla informativa de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non y posteriormente sendos obradoiros de elaboración de jabón con aceite usado y de iniciación al handpan con Rafael Tubío. El grupo The Tetas Van será el encargado de cerrar la jornada con un concierto a partir de las 21 horas.

El domingo la asociación Amodiño realizará una ruta por los Muíños do Canudo a las 11 y a las 11.30 abrirá de nuevo la ecotaberna. A las 12.30 Xavier Castro presentará su libro “Cociñeiras con Talento”, en un acto en el que estará acompañado por Carlota Román, filóloga y primera mujer que preside el Ateneo de Pontevedra. Una hora más tarde actuará PÄRBO-Riobó&Pintos Duet.

La jornada vespertina se abrirá con un obradoiro de jabón cosmético para elaborar champú de romero con Carmen Barreiro. A las 17 horas, el médico Juan José Núñez hablará sobre nutrición fisiológica y consciente, y una hora más tarde será el turno de Brais das Hortas con su espectáculo infantil “Consertasso na horta”. A las 18.30 habrá un encuentro abierto con Agroprodutor@s do Morrazo y a las 19.30 actuará Ailá.

A mayores, habrá un puesto de artesanía del Juan XXIII de Cangas (solo el sábado), juegos tradicionales con Amodiña, un espacio artesano de madera con Agustín Bastón, un obradoiro infantil “A madeira e as súas linguaxes”, puestos de la Adega de Ardán (IXP Ribeiras do Morrazo) y de la Adega Artesanal (tinta femia), así como puntos de información de Mujeres en Igualdad do Morrazo y de recogida selectiva del Concello de Bueu.

