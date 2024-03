Una ovación inesperada

¿Quién le iba a decir a Cristina Fernández que un día saldría ovacionada de O Gatañal? La exárbitra comprobó que O Gatañal rinde culto a sus héroes, pero también a aquellos que aman el balonmano.

Las 52 multas de un cangués que sorprenden hasta a la Policía

Qué vamos a decir de ese hombre que paga tantas multas en Cangas nada más que es un buen ciudadano, que cumple puntualmente con sus obligaciones para con las arcas municipales. Es que ya ni recurre las multas. Sabe que comete una infracción. Pero tal vez sea que no le quede otro remedio o que aparcar excediéndose en la hora le sale más barato que alquilar una plaza que, por otra parte, en el casco vello de Cangas está imposible de encontrar. Eso no lo sabemos. También tiene lo suyo que la grúa no quepa por las calles estrechas del casco vello. Pero es lo que hay. No se pueden ensanchar; el mismo problema lo tienen también las ambulancias, cuya presencia se antoja más importante que la de la grúa.