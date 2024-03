Bueu insta a Aqualia a reparar el Camiño Vello de A Graña, dañado por una avería

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, ha remitido un requerimiento a Aqualia para que proceda de manera urgente –en un plazo improrrogable de 15 días– a la reposición del firme del Camiño Vello de A Graña, dañado desde hace meses por una avería en la red de saneamiento. La comunicación se produce después de que el gobierno local haya reclamado esta actuación de manera verbal en varias ocasiones, sin que por el momento se haya producido respuesta.

El requerimiento se acompaña, además, por un informe de los técnicos municipales en el que se hace constar la existencia de deficiencias en la red de pluviales, que fueron detectadas y reparadas en su momento por Aquqlia. Sin embargo, apunta, a raíz de ellas se produjeron “numerosos desperfectos en el pavimento que se mantienen en la actualidad. Recuerdan asimismo los técnicos que el camino había sido recientemente pavimentado, por lo que se exige a la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Bueu la renovación de la capa de rodadura, “previo fresado y saneado de las zonas deterioradas del tramo afectado por las filtraciones”.

Deficiencias por "una mala información de la concesionaria"

El Camiño Vello de A Graña fue reformado en un proyecto financiado a través del Plan Concellos 2020 que contemplaba la renovación de la tubería de abastecimiento y la instalación de una de pluviales, además de la renovación del pavimento, todo por un importe de 85.671 euros, tras la rebaja del precio de licitación. Sin embargo, poco tiempo, tanto a finales de 2022 como el año pasado, se produjeron sendas averías debidas al mal estado del colector antiguo de pluviales. Juncal aclara que las deficiencias no tuvieron nada que ver con la ejecución de la obra de mejora, sino con “una mala información facilitada por Aqualia, que no advirtió del estado de las canalizaciones antiguas, por lo que no se incluyeron en el proyecto”.

La concesionaria reparó ambas averías, pero no actuó sobre la superficie del vial, que, como consecuencia de ambas presentó grietas, ondulaciones e irregularidades varias. “Llevamos varios meses insistiendo de manera verbal para que actúen, pero ante la desatención a nuestros requerimientos, pasamos a solicitarlo por escrito”, sentencia el regidor buenense.

Nuevo frente abierto

No es el único frente abierto por el Concello de Bueu contra Aqualia. El alcalde mostró públicamente sus sospechas de que Aqualia estaba procediendo a aliviar el bombeo de Loureiro, derivando aguas residuales hacia el cauce fluvial. “Nos han llegado diferentes informaciones de vecinos acerca de este comportamiento en Loureiro y en la playa de Beluso, por lo que en los últimos meses el concello ha realizado un seguimiento y una serie de comprobaciones con Lagares Ingeniería”, afirma. De hecho, ayer mismo la concesionaria estaba citada en Loureiro junto a Policía Local, técnicos de Lagares y el concejal de Obras, Celso Dopazo. “Curiosamente hoy nos comunican por escrito que se va a proceder a la reparación de esas bombas”, señala el regidor local.

Félix Juncal apunta que “siempre actúan como consecuencia de alguna actuación nuestra en este sentido”, y subraya que desde el gobierno local “no se van a consentir este tipo de comportamientos, por lo que procederemos a adoptar las medidas correspondientes”.